Mahrez, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından: Al-Ahly’nin menfaati her şeyden önemlidir!

Cezayirli yıldız Riyad Mahrez, Suudi Al-Ahli ile sözleşmesini feshettikten sonra yaptığı sansasyonel açıklamalarla herkesi şaşırttı ve kulübün çıkarlarının her şeyden daha önemli olduğunu vurguladı.

Al-Ahli, Mahrez'in 2026 Dünya Kupası'nda Cezayir milli takımıyla oynarken sözleşmesindeki fesih maddesini devreye sokarak büyük bir sürpriz yaratmıştı; bu hareket, taraftarların ve medyanın kulüp yönetimine yönelik sert eleştirilerine yol açmıştı.

Ancak buna rağmen Mahrez bu kararı kabullendi ve kulübe ve taraftarlara dokunaklı bir mesajla veda etti. Mesajında şunları söyledi: “Birlikte paylaştığımız her şey için teşekkür ederim. Sizinle unutulmaz anlar yaşamak, şampiyonluklar kazanmak, bu kulübün tarihine bir sayfa yazmak ve futboldan daha güçlü kalacak bağlar kurmak benim için büyük bir şans oldu.”

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Ayrıca şunları ekledi: “Sizinle sonuna kadar mücadele ettiğim için gurur duyuyorum. Takımın, teknik ekibin ve kulübün çıkarlarını her zaman her şeyin üstünde tuttum, bazen kişisel çıkarlarım pahasına bile olsa, çünkü bu projeye ve onu temsil eden insanlara sarsılmaz bir inanç besliyordum.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Ben başım dik ayrılıyorum. Takım arkadaşlarıma, teknik kadroya, kulübe ve taraftarlarına sadık kaldığımı biliyorum.”

Şöyle devam etti: “Kulübün her zaman başarıya ulaşmasını tüm kalbimle diliyorum ve oyuncularımdan şampiyonluklar kazanmak için daima bir arada olmalarını istiyorum.”

Son olarak şunları ekledi: “Futbol bizi nereye götürürse götürsün, bu soyunma odasında bulduğum kardeşlerimi asla unutmayacağım.”



