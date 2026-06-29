Mahrez rüzgârın insafına kaldı… Al-Ahly sözünü tuttu ve “Arap Büyücüsü”nü kovdu!

Suudi Al-Ahli ile Cezayirli yıldızı Riyad Mahrez arasındaki ilişki, son saatlerde en çok ilgi çeken konulardan biri haline geldi. Her ne kadar tüm işaretler oyuncunun önümüzdeki sezon da takımda kalacağını gösteriyor olsa da, durumu tamamen değiştiren beklenmedik gelişmeler yaşandı.

Cezayir Milli Takımı kaptanı, Al-Ahli formasıyla kariyerine devam etme isteğini defalarca dile getirmişti. Ayrıca son dönemde basında yer alan haberlerde, kulüp yönetiminin kendisine ayrılacaklar listesinde yer almadığını bildirdiği ve böylece geleceğine dair spekülasyonlara son verildiği belirtilmişti.

Ancak Al-Ahli yönetimi, 30 Haziran olarak belirlenen sürenin bitiminden önce Mahrez ile ilişkisini sonlandırmaya karar verince durum aniden değişti. Taraflar, karşılıklı rıza ile sözleşmeyi feshetme konusunda anlaşmaya vardı.

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Medya mensubu Sami El-Kadi’nin aktardığına göre, Cezayirli yıldız, sözleşmesinin feshi karşılığında 15 milyon dolarlık tazminat alacak ve böylece serbest oyuncu statüsüne geçecek; yaz transfer döneminde herhangi bir kulüple sözleşme imzalama hakkına sahip olacak.

Bu karar, Mahrez’in takımın projesi kapsamında kalacağına dair daha önce çıkan söylentilerle çelişti ve bu durum, özellikle de oyuncunun son dönemdeki başarılara katkıda bulunan en önemli isimlerden biri olması nedeniyle, Al-Ahli taraftarları arasında tartışmalara yol açtı.

Al-Ahli’de geçirdiği süre boyunca Mahrez, birçok başarının elde edilmesinde kilit bir rol oynadı ve Roshen Ligi’nin en öne çıkan yıldızlarından biri haline getirecek kadar dikkat çekici performanslar sergiledi. Ancak kariyeri ani bir şekilde sona erdi ve önümüzdeki günlerde yeni takımının açıklanması bekleniyor.