Suudi Arabistanlı Hilal'in İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, Katar temsilcisi El Şemal karşısında oynanacak maç öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü hafta müsabakaları kapsamındaki bu karşılaşma, maçların yoğunluğu ve oyuncuların hazırlanması noktasındaki zorluklar arasında Zaim'i yeni bir sınavla karşı karşıya getiriyor.

Inzaghi, El Ahli'nin eski yıldızı ve El Şemal'in oyuncusu Cezayirli Riyad Mahrez hakkında konuşarak onun yeteneklerini övdü, ancak aynı zamanda Hilal'in, İspanyol Pablo Mari de dahil olmak üzere seçkin oyunculardan oluşan bir kadroya sahip rakiple başa çıkmaya hazır olduğunu vurguladı.

Hilal'in teknik direktörü maç öncesi düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Riyad Mahrez büyük bir yıldız ve El Şemal'in Pablo Mari gibi birçok seçkin oyuncusu var. Biz de gerekeni yapmak için elimizden geleni yapacağız."

Inzaghi, El Şemal'in gücüne karşı uyardı

İtalyan teknik direktör, maça en üst düzey konsantrasyonla girmenin gerekliliğini vurgulayarak, kaliteli bir teknik direktöre ve oyunculara sahip olması ve son maçlarında ortaya koyduğu düzenli oyunun yanı sıra El Şemal'in kolay bir rakip olmadığını belirtti.

Gelecek maçlar ALS AFC Şampiyonlar Ligi 1 14:15 HIL

Inzaghi şunları aktardı: "El Şemal güçlü bir takım, mükemmel bir teknik direktöre ve oyunculara sahip. Bu yüzden maçta hazır ve konsantre olacağız. Son maçlarını izledim, düzenli bir takımlar."

Hilal'deki eksikler ve maç yoğunluğu endişesi

Öte yandan Inzaghi, maçların peş peşe gelmesi nedeniyle fiziksel toparlanmanın önemine değindi. Teknik ekibin, oyuncuları hazırlamak ve önemli maçlardaki hazırlık düzeylerini etkilemeden önümüzdeki maçlara hazırlanmak için sağlık ekibiyle koordineli bir şekilde çalıştığını belirtti.

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Şöyle konuştu: "Toparlanma süreci özellikle maç yoğunluğu altında önemli ve biz önümüzdeki maçların temposuna ayak uydurmak için sağlık ekibiyle el ele çalışıyoruz."

Hilal'in teknik direktörü, geçen Kadisiye maçının ardından Martinelli'nin hazırlık durumuyla ilgili bazı sorunlar bulunduğunu, Mohamed Mehrezi'nin ise dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Ruben Neves'in El Şemal maçında forma giyemeyeceğini belirtirken, Sergej Milinković-Savić'in durumunun antrenman sonrası netleşeceğini kaydetti.

Inzaghi, teknik ekibin önümüzdeki El Feth maçını da hesaba kattığını ve bunun oyuncuların fiziksel durumuyla ilgilenmeyi önemli bir mesele haline getirdiğini belirtti. Hilal, oyuncularını biriken yorgunluğa maruz bırakmadan yoluna devam etmek istiyor.