Cezayirli defans oyuncusu İsa Mandi, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklayarak Cezayir forması altında on yılı aşkın süredir devam eden serüvenine nokta koydu. Mandi, geçtiğimiz yıllarda takımın en önemli direklerinden biri olmuştu.

Mandi, kararını resmi "Instagram" hesabında paylaştığı bir video aracılığıyla duyurdu. Söz konusu videoda Cezayir Milli Takımı'nı temsil etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu vurgularken, milli takım kariyerine perde indirmenin vaktinin geldiğini belirtti.

34 yaşındaki Mandi, "Cezayir Milli Takımı için oynamak olağanüstü ve güzel bir şeydi, bana unutulmaz duygular yaşattı. Ancak ülkeme elimden gelen her şeyi verdikten sonra veda etmenin doğru anının geldiğini hissediyorum" dedi.

Cezayir Futbol Federasyonu ise Mandi'ye milli takımı temsil ettiği dönem için teşekkür etmeyi ihmal etmedi ve "Cezayir forması altında en fazla forma giyen oyuncu" olma rekorunu kutladı.

Mandi'nin milli takımı bırakması, Cezayir Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katılmasının ardından geldi. Mandi, kaptan Riyad Mahrez'in ardından takımdan milli takım kariyerine perde indiren ikinci oyuncu oldu.

Cezayirli defans oyuncusu, milli takım kariyerine 5 Mart 2014'te başlamıştı. Cezayir ile ilk maçını Slovenya Milli Takımı karşısında oynamış, karşılaşma Cezayir'in 2-0'lık galibiyetiyle sona ermişti.

Mandi, kariyeri boyunca 122 milli maça çıktı ve bu maçlarda 8 gol kaydederek Cezayir Milli Takımı tarihinde en fazla forma giyen oyuncu oldu.

Mandi'nin Cezayir ile en önemli başarısı ise Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu olmaya devam ediyor. Mandi, kıtasal kupayı uzun bir aradan sonra Cezayir'e yeniden getiren teknik direktör Cemal Belmadi'nin kadrosunun temel direklerinden biriydi.