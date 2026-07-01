Mahrez'den ayrıldıktan sonra... Al-Ahly, Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için harekete geçti

Suudi Al-Ahli, Cezayirli Riyad Mahrez’in resmi olarak ayrılmasının ardından, yaz transfer döneminde gerçekleşmesi muhtemel en önemli transferlerden biri olarak Mısırlı yıldız Mohamed Salah’ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Sky Sports'un haberine göre, Al-Ahli yetkilileri, yeni sezonun başlamasından önce kulübün hücum hattını güçlendirme planı kapsamında, Mısır milli takım kaptanı ile sözleşme imzalamak için gerekli sportif ve mali koşullar hakkında bilgi aldı.

Bu hamle, Al-Ahly’nin Riyad Mahrez ile sözleşmesini vadesinden önce karşılıklı anlaşma yoluyla feshetmesi üzerine geldi. Kulübe yaklaşık 14,5 milyon avroya mal olan bu anlaşma sonucunda oyuncu, herhangi bir kulübe transfer olmakta serbest hale geldi.

Ağ, Mahrez’in ayrılışıyla birlikte Al-Ahly’nin takımın hücum projesine öncülük edecek yeni bir yıldız aradığını belirtti. Yönetimin Alman oyuncu Karim Ademi ile sözleşme imzalamaya ilgi duymasına rağmen, Mohamed Salah’ın adı ayrı bir öneme sahip ve kulübün masasında yer alan en büyük hedeflerden biri olarak görülüyor.

Ahlâb’ın şu ana kadar Salah’ın durumunu yoklamak ve mali ile sportif taleplerini öğrenmekle yetindiği, ancak henüz herhangi bir anlaşmaya varılamadığı belirtildi; müzakereler hâlâ ilk aşamalarında.

Mohamed Salah, son yıllarda hem Al-Ittihad hem de Al-Hilal kulüpleriyle transfer söylentileri dolaştığı için Suudi Arabistan Ligi kulüplerinin tarihsel açıdan en önemli hedeflerinden biri olarak görülüyor. Bu durum, onun dosyasını mevcut yaz transfer döneminde en çok beklenen dosyalardan biri haline getiriyor.

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