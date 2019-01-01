Mahmut Uslu: Fenerbahçe'nin kümede kalma şansı %60

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Mahmut Uslu, sarı lacivertli takımın kümede kalma şansının %60 olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Mahmut Uslu, Telegol'den Serhat Ulueren'in sorularını yanıtladı.

Ali Koç yönetiminin hatalar yaptığını söyleyen Uslu, "Aziz Yıldırım, görevdeyken en büyük hatası İtalyan menajer Giuliano Terraneo’yu getirmesi oldu. Sanki Ali Koç o dönemdeki başarısızlığı görmemiş gibi gitti, ilk iş olarak Fransız Damien Comolli’yi takımın başına getirdi. İşte bizim yaptığımız hatayı yaparsan sonuç böyle olur." dedi.

Aykut Kocaman ile sezon başında yolların ayrılmasıyla ilgili konuşan Uslu, "Aykut Kocaman’ı da 45 gün oyaladılar ve gönderdiler. Sonuç yine hüsran. Hasan ve Aykut Hoca kalsaydı bu takım yine şampiyonluğun en güçlü adayı olurdu. Fenerbahçemizin başarılı olmasını çok isterim. Şu ana kadar büyük hayal kırıklığı var. Kümede kalma şansımız yüzde 50’den yüzde 60’a yükseldi." şeklinde konuştu.

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Transfer politikasını eleştiren Mahmut Uslu, "15 gol, 6 asistle üstelik son 6 maçı sakat sakat oynayan Giuliano’yu çok ucuza bıraktılar. Josef ve Fernandao yok pahasına satıldı. Slimani, Frei gibi vasıfsız adamlar alındı. Düşünün şu an takımın en iyi iki adamı, 6 aydır oynamayan Volkan ve Dirar. Hasan Çetinkaya ve Aykut Kocaman gönderildi ve takımın kimyası bozuldu." dedi.

Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ali Koç’un en büyük hatası düzeni bozmak oldu. Ben Ali Koç’tan Aziz Yıldırım dönemindeki istikrarın devam etmesini, yaptığımız hataları yapmamasını beklerdim. Soyunma odasına girmeyeceğim dedi, girdi. O zaman ne anladım ben bu işten. Fenerbahçe başkanı kamuoyuna başı iki elinin arasında görüntü vermez, vermemeli."