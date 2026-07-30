Senegal futbolunu yeni bir kriz vurdu. Senegal Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Papy Thiaw'ın dosyasında yaşanan gelişmelerin ardından, kendisinin görevden alınmasından yalnızca birkaç gün sonra hükümet ile Senegal Futbol Federasyonu arasında yeni sözleşmesine dair tırmanan bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Bu durum, meselenin mahkeme koridorlarına taşınması tehlikesini beraberinde getiriyor.

Fransız RMC ağı, Senegal gazetesi "Sud Quotidien"e dayandırdığı haberde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Senegal Federasyonu'na resmi olarak Thiaw'ın sözleşmesinin 3 yıllığına uzatılmasına ve maaşına yapılan artışa onay vermediğini bildirdiğini açıkladı. Bu, "Teranga Aslanları" milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki mücadelesi sırasında sözleşme imzalanmış olmasına rağmen gerçekleşti.

Bu adım, devletin teknik direktörün sözleşmesine ilişkin mali yükümlülüklerin bir kısmını üstlendiği bir dönemde geldi; zira Thiaw'a düşen alacakları ödemeyi reddetti ve bu durum Senegal Federasyonu'nu karmaşık bir mali ve hukuki konuma soktu.

Thiaw, 12 Temmuz'daki görevden alınmasından birkaç gün önce yeni bir sözleşme imzalamıştı. Ancak sözleşmesinin yenilenmesi dosyası, Senegal'in 2026 Dünya Kupası'ndaki mücadelesinin gölgesinde geniş bir tartışma yarattı; kupada kafile içinde idari ya da lojistik düzeyde çok sayıda kriz yaşandı.

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Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdoulaye Fall'a göre Thiaw, mali taleplerine yanıt verilmediği takdirde milli takımla Dünya Kupası'na gitmeyeceğini ima etti; ardından Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, kafilenin Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket ettiği gün onu bu tutumundan vazgeçirmek için devreye girdi.

Fall, teknik direktörün 23 Haziran'da oynanan Norveç maçından önce yedek kulübesinde oturmayı bile reddettiğini, sözleşmenin ise maç arifesinde resmi olarak imzalandığını sözlerine ekledi.

Senegal gazetesine göre yeni sözleşme, Thiaw'ın aylık 30 milyon Afrika frangı maaş almasını öngörüyor. Buna ek olarak 120 milyon Afrika frangı tutarında bir imza bonusu, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) Senegal Milli Takımı'na ayırdığı ödüllerden yüzde 1'lik bir pay ve sözleşmenin feshi halinde kendisine sekiz aylık maaşa denk gelen bir tazminat veren bir madde de bulunuyor.

Hükümetin maliyetini üstlenmeyi reddetmesi nedeniyle bu alacakların akıbeti hâlâ belirsizliğini koruyor. Senegal Federasyonu ise dosyayı sonuçlandırmak için artan bir baskıyla karşı karşıya. Raporlar, Spor Bakanlığı ile yaşanan anlaşmazlığın sürmesinin iki tarafı da uyuşmazlığı çözmek için yargıya başvurmaya itebileceğine işaret ediyor.