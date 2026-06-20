Mahkemeye sevk edilmesinin ardından… Hakimi’nin şokunu hafifleten 3 tarihi rakam

Fas milli takımının kaptanı Ashraf Hakimi, 2026 Dünya Kupası’nda İskoçya maçına çıktıktan sonra tarihi rekorlar kırarak, ünlü tecavüz davasında mahkemeye sevk edilmesinin yarattığı şoku hafifletmeyi başardı.

Versay Temyiz Mahkemesi’nin tecavüz suçlamasıyla yargılanmasına ilişkin kararı onaması üzerine Hakimi, adli bir darbe aldı; böylece 2023 yılından beri peşini bırakmayan dava devam ediyor.

Dün Cuma sabahı açıklanan karara rağmen Hakimi, bugün Cumartesi sabahı erken saatlerde oynanan İskoçya maçında forma giydi ve iyi bir performans sergiledi; bu da Atlas Kaplanları'nın 1-0 galibiyetine katkıda bulundu.

2026 Dünya Kupası 3. Grubu'nun ikinci tur maçında elde edilen bu galibiyet, Fas milli takımını 32'li turlara yükselmeye bir adım daha yaklaştırdı.

Fransız "Stats Foot" ağına göre, Hakimi bugün 12. kez sahaya çıkarak, Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan Afrikalı oyuncu unvanını tek başına elinde tutan isim oldu.

Paris Saint-Germain'in yıldızı, her ikisi de turnuvada 11 maçta forma giymiş olan eski Kamerunlu François Omam-Biyik ve eski Ganalı Asamoah Gyan'ı geride bıraktı.

Ayrıca Hakimi, 30 maçla büyük turnuvalarda (Dünya Kupası ve Afrika Uluslar Kupası) en çok forma giyen Faslı oyuncu oldu ve bu sayıyla, bu yılki turnuvada Atlas Aslanları kadrosunda yer almayan vatandaşı Youssef En-Nesyri ile eşit duruma geldi. Bu durum, PSG'li bek oyuncusuna, önümüzdeki Haiti maçında forma giydiği takdirde bu rekoru tek başına elinde tutma fırsatı sunuyor.

Hakimi’nin istatistikleri bununla da kalmadı; 65 galibiyetle tüm turnuvalarda Fas milli takım tarihinin en çok galibiyet alan oyuncuları listesinin de başında yer alıyor.

Hakimi, Yassine Bono (64 galibiyet) ve Noureddine Naybet (63 galibiyet) ikilisini geride bırakıyor.