İddia edilen ırkçılık olayı 2020/21 sezonunun son gününde meydana gelmişti.

Rio Ferdinand, Mayıs 2021'de Wolves-Machester United maçını izlerken Molineux Stadyumu'nda ırkçı bir tacizin hedefindeydi. Görgü tanıkları, 20/21 sezonunun son gününde bir taraftarın, Ferdinand'a maymun hareketi yaptığını iddia etti.

Eski Red Devils savunucusu kendisine yapılan hareketten habersizdi. Olayla ilgili yetkilileri uyaran güvenlik ekibinin bir üyesi tarafından durum fark edildi.

32 yaşındaki Jamie Arnold, geçen yıl Temmuz ayında Ferdinand'ı ırkçı bir şekilde taciz etmekle suçlandı.

Ne zaman yaşandı?

Bahsedildiği gibi olay, Wolves ile Manchester United arasındaki 2020-21 sezonunun Molineux Stadyumu'ndaki son maçında meydana geldi. Covid-19 pandemisinin ardından taraftarların ilk kez stadyumlara girmesine izin verildi ve sınırlı sayıda ev sahibi taraftar maç için yapılan oylamada bilet kazandı.

Ferdinand, BT Spor'un bir parçası olarak maçı izliyordu ve taraftarlara birazcık şaka yaptı. Anthony Elanga ve Juan Mata sayesinde Ferdinand'ın eski takımı maçı 2-1 kazandı.

Tanıklar ne söyledi?

Ferdinand, Arnold'un kendisine yönelik ırkçı bir hareketini görmediğini söyledikten sonra, diğer tanıklar görgü tanıklarını ifade ettiler.

O gün güvenlik ekibinin bir parçası olan Stuart Munden-Edge, BT Sport uzmanını sözlü olarak taciz eden bir erkek gördüğünü iddia etti. Jüri üyelerine: "Rio'dan tepki isteyip alamadığı bir an oldu ve kambur, elleri koltuk altlarının altında Bay Ferdinand'ı işaret eden bir maymun gibi pozlar başladı." şeklinde konuşarak gördüklerini anlattı.

Wolves taraftarı Mark Zammit, bunun daha önce bir futbol maçında gördüğü hiçbir şeye benzemediğini iddia etti.

Mahkemeye verdiği demeçte, "Elleri kollarının altında maymun hareketi yapıyordu. 'maymun Rio!' şeklinde bağırıyordu." dedi.

"Tamamen inanamadım, şok oldum, futbol statlarında şakalaşmaya alışığım ama gittiğim zaman böyle bir şey görmedim."

Duruşmanın karara varılmadan önce bir hafta daha sürmesi bekleniyor.