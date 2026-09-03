Bir basın raporu bugün perşembe günü, 3 yıldan uzun süredir İspanyol yargısı önünde görülen Negreira davasının sonuçlanması için beklenen zaman çizelgesini ortaya koydu.

Negreira davasındaki hakim bu hafta, Real Madrid'in soruşturmanın altı ay daha uzatılması talebini reddetti. Kulüp, iddia edilen sportif yolsuzluk göstergelerine ilişkin daha fazla delil toplamaya çalışıyordu; ancak hakim bunu gereksiz gördü ve mevcut soruşturma süresini yeterli buldu.

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"Marca" gazetesine göre, Gerard Lopez'in önümüzdeki kasım ayındaki ifadesi gibi geri kalan oturumlar yapılacak, hepsi bu. Real Madrid kararı bölge mahkemesi nezdinde temyiz edebilir; ancak tüm göstergeler soruşturmanın kesin olarak sona erdiğine işaret ediyor. Peki bundan sonra ne olacak?

İşler artık, tüm futbol dünyasının üç buçuk yıldır beklediği yargılama ve kararın açıklanması yönünde ilerliyor.

Askıda olan tüm işlemlerin ve itirazların bu yılın sonundan önce karara bağlanması bekleniyor. Ardından her iki taraf da son savunmalarını sunacak; önce iddia makamı, sonra da savunma. Böylece soruşturma kapanmış olacak.

Gerekirse dava ceza mahkemesine sevk edilecek. İşte burada süreç uzayabilir, çünkü bu yetkili mahkemeye bağlıdır. Zira bazı mahkemeler diğerlerine kıyasla daha fazla dava birikimi yaşıyor.

Yine de, yargılama tarihinin 2027 sonbaharında belirlenmesi kuvvetle muhtemel. Bundan daha erken herhangi bir tarih son derece zor bir tarih olarak değerlendiriliyor.

Yargılama ekim veya kasım ayında gerçekleşirse, bir ila iki hafta arasında sürecek ve bu da Negreira davasındaki kararın 2027 sonundan önce açıklanmasına yol açabilir.

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Şu andan karar açıklanana kadar tüm sürecin işleyiş takvimi çeşitli faktörlere göre değişiyor; ancak "Marca" gazetesinin danıştığı hukuk kaynakları, gelecek yılın sonuna kadar bir karara varılması için bunun olası zaman çerçevesi olabileceğine işaret ediyor.