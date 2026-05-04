Mahkeme, pasaport skandalıyla ilgili acil tedbir davasında kararını verdi: NAC için büyük sonuçlar

Go Ahead Eagles ile NAC Breda arasındaki maçın tekrar oynanmayacağı açıklandı. Brabantlı kulüp, resmi kanallarından mahkemenin KNVB'nin lehine karar verdiğini duyurdu.

Geçen hafta salı günü KNVB ve NAC mahkeme salonunda karşı karşıya geldi. NAC, acil tedbir davası açmıştı. Kulüp, Go Ahead Eagles'ın bu karşılaşmada oynama hakkı olmayan bir oyuncuyu (Dean James) sahaya sürdüğünü düşünüyor.

VriendenLoterij'de şu anda on yedinci sırada yer alan kulüp, 6-0 kaybettiği maçı tekrar oynamak istiyordu.

Karar, ertesi Pazartesi sabahı açıklandı. Utrecht Mahkemesi, KNVB'nin haklı olduğuna karar verdi. "İhtiyati tedbir hakimi, KNVB'nin maçın tekrar oynanmasına gerek olmadığına karar verebileceğine hükmetti. Bir maçın tekrar oynanıp oynanmayacağına dair karar, ancak maçın geçersiz olduğuna dair kararın ardından verilir. Bunlar iki farklı karardır. Dolayısıyla ilk soru şudur: KNVB maçı geçersiz ilan etmek zorunda mıydı? Yönetmelikten, lig yönetiminin maçı geçersiz ilan edebileceği anlaşılmaktadır," diye yazıyor De Telegraaf.

"’Yapabilir’ kelimesinin kullanılması, lig yönetiminin bir maçın geçersiz sayılıp sayılmayacağına karar verme konusunda takdir yetkisine sahip olduğunu gösterir. Bu durumda KNVB, maçı geçersiz saymama kararını verebilirdi ve verebilirdi. Maç geçersiz sayılmadığı için, 2. soruya, yani maçın tekrar oynanması gerekip gerekmediğine gelinmez. Bu nedenle, NAC'nin küme düşme bölgesinde olması burada bir önemi yok," diye yazıyor gazete.

Bu karar ile NAC, Eredivisie'den gayri resmi olarak küme düşmüştür. Kulüp, 16. sıradaki FC Volendam'ın altı puan gerisinde ve gol farkı -25'tir. Volendam'ın gol farkı ise -19'dur.