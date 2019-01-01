Mahkeme, Galatasaray'ın başvurusunu onayladı! İdari ibrasızlığa tedbir...

12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Galatasaray Kulübü Denetim Kurulu'nun yaptığı başvuruyu karara bağladığı belirtildi.

Kulübü Denetim Kurulu, kongrede alınan idari ibrasızlığa tedbir konulması için 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne bir başvuruda bulunmuştu.

TRT Spor'da yer alan haberde Mahkeme'nin, kongrede alınan idari ibrasızlığa tedbir konulması için yaptığı başvuruyu onayladığı belirtildi.

Habere göre Denetim Kurulu'nun ibrazıslığına tedbir konulması, seçim zorunluluğunu da ortadan kaldırmış oldu.

Haberde bu dava dışında açılmış 4 dava daha bulunduğu, Başkan Mustafa Cengiz ve ekibinin yönetimin idari ibrasızlığına tedbir konulması kararının da çıkmasını beklediği kaydedildi.