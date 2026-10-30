İngiltere'deki Southwark Taç Mahkemesi, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'yi, Roshn Ligi'nde Al Shabab'a karşı oynanacak küçük El Clasico maçında İngiliz forveti Ivan Toney'den mahrum bıraktı.

Al Ahli, Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında, bugün cuma günü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki SHG Arena'da Al Shabab'a konuk oluyor.

Al Ahli'nin ilk on birinde İngiliz forvet Ivan Toney'in eksikliği göze çarptı; bunun nedeni, dün perşembe günü bir kişiye darp yoluyla saldırı suçlamasıyla İngiltere'deki Southwark Taç Mahkemesi önünde çıktığı duruşmaydı.

Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesi, Toney'in duruşmanın ardından zaman darlığı nedeniyle Al Shabab maçına yetişemediğini, ancak önümüzdeki pazartesi günü AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde Al Sadd ile oynanacak maç için takımın Katar'daki kafilesine katılacağını belirtti.

Al Ahli'nin teknik direktörü Hollandalı Marino Pušić, İngiliz forvetin eksikliğini telafi etmek için ilk on birde forvet olarak Firas Al Buraikan'a güvenmeye karar verdi; kendisine Portekizli Francisco Trincao ile Brezilyalı Matheus Gonçalves eşlik edecek.

Diğer Brezilyalı kanat oyuncusu Wenderson Galeno'yu ise Hollandalı teknik direktör, son dört maçta takımdan uzak kalmasına neden olan sakatlığından iyileşmiş olmasına rağmen, yanında yedek kulübesine koydu.

Buna karşılık Pušić, Senegalli kaleci Edouard Mendy'yi takımla birlikte Riyad'a gitmesine rağmen kadro dışı bırakmaya karar verdi ve ilk on birde Suudi kaleci Abdulrahman Al Sanbi'ye güvenmeyi sürdürdü.

Al Ahli maça, Suudi Arabistan Ligi puan tablosunda 7 galibiyet ve 3 mağlubiyetten topladığı 21 puanla altıncı sırada girerken, Al Shabab 11 puanla on ikinci sırada yer alıyor.

Al Ahli'nin ilk on biri şöyle:

Kaleci: Abdulrahman Al Sanbi

Savunma: Mohammed Abdulrahman - Roger Ibañez - Rayan Hamed - Saad Balobaid

Orta saha: Valentin Atangana - Artem Bondarenko - Ziyad Al Johani

Hücum: Francisco Trincao - Firas Al Buraikan - Saleh Abu Al Shamat