Bir dönem Hull City'de Harry Maguire'la birlikte top koşturan Ahmed Elmohamady, İngiliz savunmacının Manchester United kaptanlığının getirdiği baskı altında ezildiğini söyledi.

2019'da 80 milyon sterlin karşılığında Leicester'dan Manchester United'a transfer olan Magurie dünyanın en pahalı savunmacını unvanını almıştı.

Old Trafford'daki ilk altı ayında sergilediği yüksek performansın ardından kaptanlığa getirilen Maguire, o günden bu yana yaşadığı istikrar sorunu nedeniyle eleştirilerin odağında.

Ne söyledi?

2014-2017 yılları arasında Hull City'de Maguire'ın takım arkadaşı olan Elmohamady, İngiliz oyuncunun bırakın Manchester United'a liderlik etmeyi, kadroda yer alacak kaliteye dahi sahip olmadığını düşünüyor.

Geçen yaz Aston Villa'yla sözleşmesi sona eren ve o tarihten bu yana kulüpsüz olan 34 yaşındaki Elmohamady, kaptanlık için Cristiano Ronaldo'nun daha iyi bir tercih olduğuna inanıyor.

beIN Sports'a verdiği demeçte, "Harry'yle Hull City'de beraberdik, Manchester United'da kaptanlık yapacak seviyede değil" ifadesini kullanan Elmohamady, sözlerini şöyle sürdürüyor:

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"Manchester United'ın sağlam karakterli bir kaptana ihtiyacı var. Umarım yeni menajer, takımda kaldığı takdirde Cristiano Ronaldo'yu kaptan yapar."

"Ronaldo bu sorumluluğu ve baskıyı kaldırabilir, ancak Maguire baskıyı kaldıramıyor."

"Kaptanlık pazubandını taşımanın yarattığı baskı performansını etkiliyor."

"Maguire, Premier Lig'de ilk altıyı hedefleyen bir takım olan Leicester'da çok iyi oynuyordu, belki onun seviyesi budur."

"İngiltere tarihinin en büyük takımı için oynayacak seviyede değil."

Maguire'ın United kariyeri

United formasıyla toplam 137 maça çıkan Maguire, 2021/22 sezonunda ise 30 maçta görev yaptı.

Yedi golü ve beş asisti bulunan 29 yaşındaki oyuncu, Manchester'da hala bir kupa kaldırabilmiş değil.

Geçtiğimiz aylarda basında yer alan haberlerde, Maguire ile Ronaldo arasında bir kaptanlık krizi yaşandığı iddia edilmiş, ancak menajer Ralf Rangnick bu söylentileri yalanlamıştı.

Kaptanlık değişiminin hiçbir şekilde gündeme gelmediğini vurgulayan Alman teknik adam, Maguire'in kaptan olarak kalacağını belirtmişti.

"Kaptanın kim olacağına ben karar veririm. Kaptanımız Harry ve sezon sonuna kadar öyle kalacak. Söylenecek başka bir şey yok."

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