Maguire, Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasıyla ilgili telefon görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı: "Tuchel beni mahvetti"

İngiliz defans oyuncusu Harry Maguire, teknik direktör Thomas Tuchel'in kendisine bu yaz Dünya Kupası'nda mücadele edecek İngiltere milli takım kadrosuna alınmayacağına dair kararı bildirdiği video görüşmesinin perde arkasını anlattı ve spor hayatındaki en önemli hayallerinden birinin suya düşmesi üzerine zor anlar yaşadığını vurguladı.

Gary Lineker'in "The Rest Is Football" adlı podcast'ine konuk olan Maguire, teknik direktörün kendisini "çok utanç verici" olarak nitelendirdiği bir video görüşmesi yoluyla şahsen bilgilendirdiğini açıkladı ve resmi olarak kendisine bildirilmeden önce haberin basına sızmasının kendisini en çok üzdüğünü belirtti.

Oyuncu, "Beni aramasından yarım saat önce bir şey sızdırılmıştı ve bu çok rahatsız ediciydi" dedi.

Maguire, karara şaşırdığını da ekleyerek, "Ona çok şaşırdığımı söyledim. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım, ancak aramızdaki konuşma açık ve samimiydi" dedi.

Maguire, Tuchel'in kendisine net bir açıklama yapmadığını, sadece son eleme maçlarında forma giyen savunma oyuncularına güvenmeyi tercih ettiğini söylemekle yetindiğini vurguladı.

33 yaşındaki oyuncu, kadrodaki yerini garantilemek için yeterince çaba gösterdiğini düşündüğünü belirterek, "As ilk 11'de olmasam bile, sahada ve saha dışında takıma yardımcı olabileceğime inanıyordum" dedi. Ayrıca, bu fırsatın kendisi için Dünya Kupası'ndaki son şans olabileceğinden dolayı üzüntüsünü dile getirerek şöyle konuştu: "Bir sonraki turnuvada 37 yaşında olacağım, bir dakika bile olsa oynamaktan mutlu olurdum."

Kadroya alınmaması üzerine Maguire, sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınlayarak üzüntüsünü dile getirdi ve şunları söyledi: "Geçirdiğim sezonun ardından milli takıma katkı sağlayabileceğime emindim. Şok ve büyük bir üzüntü duyuyorum, ancak takıma bu yaz başarılar diliyorum."