Maguire, Bournemouth'a karşı yenen üç golün ardından: Aynaya bakmamız gerekiyor

Manchester United savunmacısı Harry Maguire, takımının pazar akşamı Premier Lig'in sekizinci haftasında Old Trafford'da Bournemouth karşısında 3-0 kaybettiği maçtan herhangi bir şeyi hak etmediğini itiraf etti.

Maguire, "Sky Sports" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Performans yeterince iyi değildi. Erken bir gol yemenin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Ne bireysel olarak ne de takım olarak iyi oynadık ve maçtan herhangi bir şeyi hak etmedik."





"BBC" ağının aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an işler yolunda gitmiyor. Sonuçlar yeterince iyi değil, geçen haftaki performans da yeterince iyi değildi. Sezon henüz başında."

Ve devam etti: "Bir şey bulmamız, kendimize sormamız ve aynaya bakmamız gerekiyor; en önemli şey bu. Daha ne yapabileceğimizi ve takıma ne sunabileceğimizi düşünmeliyiz. Bunu yaparsak bir yerlere varırız."

Sorumluluk hissediyor musun sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Kesinlikle. Performansınla ilgilenmek ve sorumluluğu üstlenmek zorundasın. Burası büyük bir kulüp ve her gün bu armayı taşımaya layık olduğunu kanıtlamak zorundasın."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Şu an oyuncular olarak yeterince çaba göstermiyoruz. Michael (Carrick) geçen yıl sezonumuzu altüst etti, muhteşem bir futbol oynadık ve göz kamaştırıcı sonuçlar elde ettik. Bu sezon ise bireysel olarak yeterince iyi oynamadık."

Maguire'a oyuncu grubu içinde görüşmeler yapılacak mı diye soruldu, o da şöyle cevap verdi: "Eğer bu görüşmeler yapılırsa gizli kalacak. Daha fazla çaba göstermek, daha iyi olmak ve daha iyi sonuçlar elde etmek istiyoruz. Mevcut durum hiç yeterli değil ve bir şeyin değişmesi gerekiyor."



