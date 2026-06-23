Maguire, Amorim'e sert çıktı: "Hâlâ United'ın teknik direktörü olsaydı, Mainoo satılmış olurdu. Bu bir hataydı."

Manchester United’ın savunma oyuncusu Maguire, Red Devils’ın teknik direktörü Amorim ile geçirdiği dönemi şöyle hatırlıyor: “Sanırım her şey, iki kişilik bir orta saha ile oynadığımız ve onun Bruno’nun bu ikiliden biri olmasını istemesinden kaynaklandı. Ayrıca Bruno’nun yanında gerçek bir defans oyuncusu olmasını istediğini düşünüyorum ve o dönemde Kobbie gençti, tecrübesizdi ve muhtemelen o rolü henüz iyi bilmiyordu. Ama dinleyin, eğer Ruben hâlâ teknik direktör olsaydı, muhtemelen Kobbie satılırdı ve başka bir takım arardı. Oysa o durumu tamamen tersine çevirdi ve bunun için ona hakkını vermek gerekir. Bu bir hata olurdu, çünkü o Manchesterlı bir genç, kulübün altyapısında yetişti ve önümüzdeki on yıl içinde geleceğimizi inşa etmek için kulübümüzde onun gibi oyunculara ihtiyacımız var. Ve umarız önümüzdeki on yıl boyunca bizimle kalır, çünkü bunu başaracak tüm niteliklere sahip." Eski Leicester oyuncusu, eski futbolcular Gary Lineker, Alan Shearer ve Micah Richards'ın hazırladığı "The Rest Is Football" adlı podcast'e konuk oldu.