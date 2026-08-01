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Mağraşi krizinin ardından: Al Ahly ilk çözümü ses getiren bir transferle buldu

A. Majrashi
Al Ahli
Al-Ettifaq
Premier Lig
Suudi Arabistan

Er-Raki, El-Mukatil'in yerini almaya yaklaşıyor

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, devam eden yaz transfer döneminde yeni bir transferi tamamlamaya yaklaştı. Kulüp, yeni sezon başlamadan önce sağ kanadını güçlendirmeyi hedefleyen bir hamleyle, bek oyuncusu Radi el-Uteybi'yi kadrosuna katmak için Al Ettifaq ile anlaşmaya vardı.

Basında çıkan haberlere göre Al Ettifaq yönetimi, iki taraf arasındaki müzakerelerin sona ermesi ve mali ile sözleşmeye ilişkin konularda nihai anlaşmaya varılmasının ardından oyuncunun sözleşmesini 17 milyon Suudi riyali karşılığında satmayı kabul etti.

Al Ahli'nin bu hamlesi, yönetimin sağ bek mevkisinde ek seçenekler sağlama arayışıyla, özellikle de son günlerde takımın yurt dışı kampına katılmayışı büyük tartışmalara yol açan Ali Mecraşi'nin geleceğini çevreleyen belirsizlik ışığında geldi.

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Kaynaklar, Al Ahli'nin Al Ettifaq ile transferin çoğu ayrıntısını tamamladığını, geriye yalnızca oyuncuyla nihai işlemlerin bitirilmesinin kaldığını ve bunun ardından transferin resmen açıklanarak oyuncunun takımın yeni sezon hazırlıklarına katılacağını doğruladı.

Premier Lig
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Premier Lig
Al-Ettifaq crest
Al-Ettifaq
ALI
Al Riyadh crest
Al Riyadh
ALR

Al Ahli yönetimi, Radi el-Uteybi'nin Roshn Ligi'ndeki hazır bulunuşluğu ve tecrübesi sayesinde önemli bir katkı olacağını ve kulübün yeni sezona eksiksiz ve tüm kupalarda mücadele edebilecek bir kadroyla girme isteği doğrultusunda teknik ekibin güvenebileceği çözümlerden biri olacağını düşünüyor.

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