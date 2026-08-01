Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, devam eden yaz transfer döneminde yeni bir transferi tamamlamaya yaklaştı. Kulüp, yeni sezon başlamadan önce sağ kanadını güçlendirmeyi hedefleyen bir hamleyle, bek oyuncusu Radi el-Uteybi'yi kadrosuna katmak için Al Ettifaq ile anlaşmaya vardı.

Basında çıkan haberlere göre Al Ettifaq yönetimi, iki taraf arasındaki müzakerelerin sona ermesi ve mali ile sözleşmeye ilişkin konularda nihai anlaşmaya varılmasının ardından oyuncunun sözleşmesini 17 milyon Suudi riyali karşılığında satmayı kabul etti.

Al Ahli'nin bu hamlesi, yönetimin sağ bek mevkisinde ek seçenekler sağlama arayışıyla, özellikle de son günlerde takımın yurt dışı kampına katılmayışı büyük tartışmalara yol açan Ali Mecraşi'nin geleceğini çevreleyen belirsizlik ışığında geldi.

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Kaynaklar, Al Ahli'nin Al Ettifaq ile transferin çoğu ayrıntısını tamamladığını, geriye yalnızca oyuncuyla nihai işlemlerin bitirilmesinin kaldığını ve bunun ardından transferin resmen açıklanarak oyuncunun takımın yeni sezon hazırlıklarına katılacağını doğruladı.

Al Ahli yönetimi, Radi el-Uteybi'nin Roshn Ligi'ndeki hazır bulunuşluğu ve tecrübesi sayesinde önemli bir katkı olacağını ve kulübün yeni sezona eksiksiz ve tüm kupalarda mücadele edebilecek bir kadroyla girme isteği doğrultusunda teknik ekibin güvenebileceği çözümlerden biri olacağını düşünüyor.