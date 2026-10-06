Cebelitarık Millî Takımı, üst üste 6 maçtır yenilgi görmeyerek, şu an için sonuçlar bakımından yalnızca İspanya'nın gerisinde kalan Avrupa'nın en iyi ikinci takımı konumuna yükselirken, mevcut uluslararası ara dönemin en dikkat çekici sürprizlerinden biri olmayı sürdürüyor.

İspanya, bugün salı akşamı Hırvatistan ile oynayacağı ve uzun bir yenilgisizlik serisini devam ettirmeyi hedeflediği maçını beklerken, Cebelitarık bu rakamlardan hâlâ oldukça uzak olsa da "ماركا" gazetesine göre "La Roja"nın ardından mevcut en uzun Avrupa serisine sahip olmakla övünebilir.

Bu dikkat çekici seri, Cebelitarık Millî Takımı'nın son derece zorlu bir dönem yaşamasının ardından geldi; takım üst üste 12 yenilgi almış ve hiçbir galibiyet elde edemeden üst üste 15 maça ulaşmıştı.

Bu olumsuz seri geçtiğimiz haziran ayında, Cebelitarık'ın bir hazırlık maçında Britanya Virjin Adaları'nı 4-0 ezmesiyle sona erdi; ardından takım, Cayman Adaları karşısında da 4-1'lik büyük galibiyetini tekrarladı.

Gelecek maçlar CRO UEFA Nations League A 14:45 ESP

Eylül ayındaki ara döneminde Cebelitarık, hazırlık maçında Sao Tome ve Principe ile 0-0 berabere kaldı; ardından UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü seviyesi "D" müsabakaları kapsamında Andorra karşısında aynı sonuçla, Malta karşısında ise 1-1 berabere kaldı.

Millî takım, maç serisini mümkün olan en iyi şekilde tamamladı; son hazırlık maçında Liechtenstein'ı 2-0 mağlup etti.

Sırrın anahtarı: Wiseman

Cebelitarık'ın sonuçlarındaki bu dikkat çekici dönüşümün ardında teknik direktör Scott Wiseman yer alıyor.

Kingston upon Hull'da doğan Wiseman, İngiltere 20 Yaş Altı Millî Takımı'nı 3 maçta temsil etti; ardından Cebelitarık'ı temsil etmeye karar verdi ve futbolu bırakmadan önce bu takımla 38 uluslararası maç oynadı.

Wiseman, geçtiğimiz haziran ayında erkek A Millî Takımı'nın teknik direktörlüğüne atanmadan önce bir süre hem erkek hem de kadın millî takımlarını çalıştırdı.

Teknik direktör, tanıtımı sırasında şunları söyledi: "Cebelitarık erkek A Millî Takımı'nın teknik direktörlüğüne atanmak büyük bir onur. Cebelitarık'ı önce oyuncu, ardından teknik direktör olarak temsil etmek, kariyerimin en büyük onuruydu."

Şöyle devam etti: "Önümdeki fırsat için heyecanlıyım ve oyuncularımızın gelişmeye, rekabet etmeye devam etmesine ve Cebelitarık'ı uluslararası arenada gururlandırmaya yardımcı olmaya tamamen bağlıyım."

Arsenallı oyuncu geceye damga vuruyor

Cebelitarık Millî Takımı, çoğunlukla yerel ligde forma giyen oyunculara dayansa da James Scanlon en dikkat çekici istisnalardan birini temsil ediyor.

2006 yılında Leicester'da doğan Scanlon, Manchester United akademisinde yetişti; ardından geçtiğimiz yaz, yedek takımda oynamak üzere Arsenal'in kadrosuna katıldı.

Scanlon, Cebelitarık'ı alt yaş kategorisi millî takımlarından itibaren temsil etti ve mart 2024'te, o dönemde 17 yaşından biraz büyük olarak, eski teknik direktör Julio Ribas yönetiminde ülkesi tarihinde A Millî Takımı'nda forma giyen en genç oyuncu oldu.

Scanlon, kariyerine kanat mevkiinde başladı ve şu ana kadar, sonuncusu Malta ile oynanan beraberlikte olmak üzere 6 uluslararası gol kaydetmeyi başardı.

Wiseman, "Güven kazanıyor ve oyun tarzımızı uyguluyoruz." dedi ve iddialı hedefinin yılı hiçbir yenilgi almadan tamamlamak olduğunu vurguladı.

Cebelitarık'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Andorra ve Malta karşısında oynayacağı iki maç daha var ve bu maçlar önümüzdeki kasım ayındaki uluslararası ara dönemde oynanacak.

Cebelitarık, Avrupa Şampiyonası'nın sürprizi olur mu?

Cebelitarık'ın serisi, "The European Football Express" hesabının "X" platformu üzerinden şunları yazmasının ardından takipçilerin ilgisini çekti: "Cebelitarık'ın 6 maçlık bir yenilgisizlik serisinde olması, bir gün yazacağımı hayal ettiğim bir şey değildi! Ve şimdi soru şu: Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda karanlık at onlar mı olacak?"

Federasyonun resmî hesabı bu paylaşıma şöyle yanıt verdi: "Sanırım cevaba işaret ediyorsun."

Son sonuçlar ışığında Cebelitarık, mevcut form durumu bakımından yalnızca İspanya Millî Takımı'nın üstün olduğu bir dönemde, Avrupa'nın en ilgi çekici takımlarından biri hâline geldi.