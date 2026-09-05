Real Madrid'in teknik direktörü Portekizli José Mourinho, ilk takımın Real Betis'e yenilmesinden 24 saatten kısa bir süre sonra, bir dizi genç yeteneği yakından takip etmek amacıyla bugün cumartesi "Alfredo di Stéfano" Stadı'nda oynanan Real Madrid Castilla ile Juventus Torremolinos maçında hazır bulunmaya özen gösterdi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre Mourinho, ilk takım oyuncularına verdiği izin gününü değerlendirerek Castilla'yı izlemek için "Alfredo di Stéfano" Stadı'na gitti. Maç öğlen saat on ikide başladı; ilk takım ise yarın pazar günü sabah on buçukta yeniden antrenmanlara dönecek.

Portekizli teknik direktörün bu ilgisi, Real Madrid akademisinin oyuncularına, özellikle hazırlık döneminde ilk takımla forma giyme fırsatı bulan ve yeni sezon planlarına dahil ettiği futbolculara duyduğu artan ilgi çerçevesinde geldi.

Real Madrid'in Real Betis karşısındaki son maç kadrosunda 4 genç yetenek yer almıştı: Javi Navarro, Sistero, Mario Rivas ve Sergio Martínez. Castilla'nın Juventus Torremolinos ile oynadığı maça ise Sistero ve Rivas ilk on birde başladı.

Mario Rivas, ceza sahası dışından güçlü bir şut çekerek Castilla'nın ilk golünü kaydetmeyi başardı ve önümüzdeki dönemde Mourinho'nun dikkatini çekebilecek isimlerden biri olarak kendini göstermeyi sürdürdü.

Real Madrid'in teknik direktörü, takibini yalnızca daha önce ilk takımla forma giyen oyuncularla sınırlamadı; Castilla'nın en yeni transferi Nassi ile birlikte Yáñez, Juan Martínez ve Mestre gibi bir dizi başka ismi de gözlemledi.

Mourinho'nun maçta hazır bulunması, teknik seçeneklerini genişletmeye ve genç oyunculardan yararlanmaya çalışması çerçevesinde, kulübün yeteneklerini yakından takip etme isteğini yansıtıyor; özellikle sezonun uzunluğu ve Real Madrid'i bekleyen çok sayıda müsabaka göz önünde bulundurulduğunda.