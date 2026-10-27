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Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Mağlubiyete rağmen: Salem Al-Dawsari attığı golle Asya tarihine yaklaştı

S. Al-Dawsari
Al-Shamal - Al Hilal
Al-Shamal
Al Hilal
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Suudi Arabistan
Katar

"Tornado" rekorları kırmak için geri dönüyor

Hilal'in kaptanı Salem el-Devseri, Katar'ın Şamal takımının filelerine gönderdiği golün ardından Asya Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçmeye yaklaştı.

Salı akşamı Hor'daki Beyt Stadı'nda oynanan ve Asya kupasındaki lig aşamasının üçüncü haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta Hilal, Şamal'a 3-1 mağlup oldu.

Maçın 32. dakikasında Salem el-Devseri, Hilal adına skoru açtı; Fransız bek Theo Hernandez'in kalecisinden boş kalan kaleye verdiği yerden pasla golü kaydetti.

Suudi "el-Riyadiyye" gazetesine göre "Tornado", 2003 yılında yeni formatının oluşturulmasından bu yana Asya Şampiyonlar Ligi'nin gol kralları sıralamasında ikinci olmaya yaklaştı.

El-Devseri, Asya kupasındaki katılımları tarihinde 36. golüne ulaşarak, turnuvanın tarihindeki gol krallığında ikinci sırada bulunan emekli Güney Koreli Dong-gook Lee'nin bir gol gerisine düştü.

Ayrıca Salem'in, 42 gol kaydeden Karadağlı Dejan Damjanović ile eşitlenerek Asya Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatındaki tarihi gol kralı olması için yalnızca 6 gole ihtiyacı var.

Bu golün, Salem el-Devseri'nin bu sezon kaydettiği ilk gol olduğunu ve bunu da Roshn Ligi'nde iki maçta birkaç dakikalığına yedek oyuncu olarak görev aldıktan sonra ilk ilk 11 maçında attığını belirtmek gerekir.

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