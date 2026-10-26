Barcelona El Clasico'yu kaybetti, ancak ekonomik savaşı açık ara kazandı; Kylian Mbappe, Camp Nou sahasında Real Madrid'in galibiyetini getiren iki golü kaydederken, "Spotify Camp Nou" mağazası da en az onun kadar önemli bir başka zafere imza atarak kulüp tarihindeki tüm rekorları kırdı.

Barcelona kulübü bugün, son El Clasico'da elde edilen astronomik ve benzeri görülmemiş rakamları açıkladı. Maçın geliri 19.105.768 euroya ulaşarak, geçen yıl 10 Mayıs'ta aynı rakibe karşı kaydedilen ve 16.465.731 euro olan önceki rekoru geride bıraktı.

Çelişki: Daha az seyirciyle daha fazla gelir

"Mundo Deportivo"ya göre ilginç çelişki ise, bu rekorun Mayıs ayındaki maça kıyasla daha az seyirci katılımıyla elde edilmiş olması; pazar günü seyirci sayısı 60.055 olurken, bu rakam beş ay önce 62.213 seyirciydi.

Bu mali üstünlüğün ardındaki sır ise yeni ve akıllı bir fiyatlandırma stratejisine dayanıyor. Normal bilet fiyatı ortalama 984 euro (KDV hariç) oldu; bu, talebe göre mevcut kapasitenin gelirini en üst düzeye çıkaran dinamik fiyatlandırma sisteminin uygulanması sayesinde geçen sezona kıyasla %10'luk bir artış anlamına geliyor.

Asıl darbe ise, ikinci tribünde dört tam sırayı kapsayacak şekilde genişletilen VIP koltuklarında geldi; ortalama fiyatı 2.727 euroya ulaşarak yalnızca ağırlama gelirlerinde %350'lik devasa bir artış sağladı.

Bu başarı, maçın yüksek turizm sezonu olmayan ekim ayı sonunda oynanmış olması nedeniyle iki kat daha önem kazanıyor; bu durum, Barcelona'nın Real Madrid karşısında tarihi bir ilke imza atarak Lig şampiyonluğunu resmen kesinleştirdiği Mayıs 2026 El Clasico'sunun aksineydi. Ayrıca bu kez VIP biletlerinin satışı için mevcut olan süre de çok daha kısaydı.

Kulüp verilerine göre, El Clasico kapasitesinin %86'sı, sayıları yaklaşık 42 bin olan sezonluk bilet sahipleri tarafından doldurulurken, buna ek olarak üyeler 21 gün süren ön satış döneminde temel fiyattan 10 bin bilet satın aldı.

Tyler, the Creator yeni El Clasico kralı

Rekorlar biletlerle de sınırlı kalmadı. Kulüp mağazalarında başarı üç katına çıktı; "Spotify Camp Nou" mağazası iki gün üst üste satış rekorunu kırarak tarihinde ilk kez 800 bin euro barajını aştı.

Bu alandaki en büyük yıldız ise, Barcelona'nın El Clasico'da Spotify iş birliğiyle hazırlanan özel formasını giydiği Amerikalı rapçi Tyler, the Creator oldu. Kendisine ait ürün koleksiyonu, hem Barcelona mağazalarında hem de e-ticaret üzerinden, El Clasico maçı için Spotify ile bir sanatçı arasındaki iş birliği tarihinde tüm zamanların en kârlı koleksiyonu haline gelerek önceki tüm sanatçıları geride bıraktı.

Bu başarı, nihai kapasitesi 104.600 koltuk olacak yeni Camp Nou projesinin tamamlanmasıyla daha büyük başarıların habercisi; bu koltukların 9.500'ü VIP için ayrılacak, oysa mevcut sayı yalnızca yaklaşık 5 bin koltuğu geçmiyor.



