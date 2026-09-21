Mağlubiyet yüzünden değil: Perez'in Madrid derbisindeki büyük öfkesi

Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki derbi, saha içinde ve dışında gerginliğe sahne oldu. Metropolitano Stadı'nın başkanlık locası da son derece dikkat çekici bir görüntüye tanıklık etti; zira yalnızca üç ay önce Florentino Perez'i devirmek amacıyla Real Madrid başkanlık seçimlerine katılan Enrique Riquelme, maç sırasında Atletico Madrid'in başkanlık locasında görüldü.

Gazeteci Paco Gonzalez'in "Cadena COPE" radyosundaki "Tiempo de Juego" programında açıkladığı ve Sport gazetesinin aktardığı bilgilere göre, iş insanının orada bulunması Florentino Perez tarafından hoş karşılanmadı; Perez, kendisine neden davet gönderildiğini anlamadı. Yayın sırasında konuşan gazeteci, Real Madrid başkanının, Riquelme'yi Madrid kulübünün locasında görünce yaşadığı büyük öfkeden söz etti.

Riquelme'nin bulunması hiçbir şekilde sıradan değildi; kendisi, geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen Real Madrid başkanlık seçimlerinde Florentino Perez'in karşısına çıkan tek rakipti. İş insanı adaylığını açıklamış, yoğun bir seçim kampanyası yürütmüş ve mevcut başkanın projesine alternatif bir proje ortaya koymuş, ardından Florentino seçimleri lehine sonuçlandırınca Riquelme rakibinin zaferini kabul etmişti.

Bu görüntü, seçim kampanyası sırasında yaşananlar göz önüne alındığında daha da anlamlı hale geldi; zira Riquelme, Florentino Perez'in bazı kararlarına sert eleştiriler yöneltmiş ve kulübün yönetimi için farklı bir projeyi savunmuştu.

İş öyle bir noktaya vardı ki, Real Madrid başkanı olması halinde Rodri ve Erling Haaland'ın takımın formasını giyeceğini vurgulamış, ayrıca sportif direktörlük görevi için Raul Gonzalez'in adını ortaya atmıştı.

Bu seçim mücadelesinden yalnızca birkaç ay sonra, Riquelme'nin derbi sırasında Atletico Madrid locasında görünmesi özel bir ilgi uyandırdı ve Paco Gonzalez'in açıkladığı bilgilere göre, bulunması Florentino Perez'de de büyük bir öfkeye yol açtı.

Maçın gelişmeleri, Real Madrid başkanı açısından tabloyu daha da zorlaştırdı; zira derbi, takımının mağlubiyetiyle sona erdi ve Atletico Madrid karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Atletico gollerini Grimaldo ve Jonathan David ile kaydederken, Antonio Rüdiger son dakikalarda farkı bire indirmeyi başardı.

Real Madrid'in öfkesi yalnızca sonuçla sınırlı kalmadı; kulüp, maç sırasında bazı hakem kararlarının yol açtığı tartışmalar nedeniyle hakem Ortiz Arias'ın performansından da son derece rahatsız ayrıldı.