Eski Brezilyalı yıldız Romario, Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü İtalyan Carlo Ancelotti'ye sert bir şekilde yüklenerek, iki takımı Singapur şehrinde karşı karşıya getiren hazırlık maçında Japonya'ya 3-2 yenilmelerinin ardından derhal görevden alınmasını talep etti.

Reklam

Teknik direktörün, kulüplerle elde ettiği başarılarla dolu siciline rağmen, Samba ekibini yönetebileceğini kanıtlayacak bir şey henüz ortaya koymadığını belirtti.

Romario'nun açıklamaları resmi “Instagram” hesabı üzerinden geldi; burada Ancelotti'ye doğrudan eleştiriler yöneltti ve büyük teknik direktörlük geçmişinin mevcut deneyimin sürdürülmesini haklı çıkarmaya yetmediğini savundu.

Eski golcü, İtalyan teknik direktörün futbol tarihinin en büyük teknik adamlarından biri olduğunu, ancak bu konumu kulüp düzeyinde elde ettiğini, buna karşın Brezilya Millî Takımı ile henüz kendisinden beklenen seviyeyi gösteremediğini söyledi.

Romario teknik direktöre saldırmakla yetinmedi, aynı zamanda eleştirilerini Brezilya Futbol Federasyonu başkanına da yönelterek ondan müdahale etmesini ve kesin bir karar almasını istedi.

Reklam Reklam

Federasyon başkanına sert bir dille mesaj göndererek, cesaret göstermesini ve Ancelotti ile olan sözleşmeyi sonlandırmasını isteyen Romario, mevcut durumun sürmesinin millî takımı daha fazla başarısızlığa maruz bırakabileceği uyarısında bulundu.

Related Topics

Gelecek maçlar SIN Hazırlık Maçları 05:00 BRA

Romario, Brezilya Millî Takımı formasının deneylere ya da hesapsız kararlara konu olmaması gerektiğini söyleyerek, taraftarların zaten hayal kırıklığı yaratan sonuçlar nedeniyle acı çektiğine dikkat çekti.

Ülkesinin Dünya Kupası'nda yeni bir fırsatı kaybetmeye tahammül edemeyeceğini ekleyen Romario, Ancelotti'nin kariyerine devam etmek istiyorsa millî takımı yönetmeyi sürdürmek yerine kulüp antrenörlüğüne dönmesini istedi.

Reklam

Buna karşılık Ancelotti, maç sırasında oyundan atılmasıyla ilgili konuşarak, hakemin yedek kulübesini kontrol altında tutamaması nedeniyle kendisine kırmızı kart gösterdiğini açıkladı.

İtalyan teknik direktör, o anda tüm oyuncuların sahanın içinde olduğunu belirterek, hakemin kararının bu olay üzerine geldiğini düşündüğünü, ancak tüm sorumluluğu hakeme yüklemediğini ifade etti.

Reklam

Ancelotti mağlubiyetten dolayı üzüntüsünü dile getirdi, ancak millî takımın performansındaki olumlu yönlere de bakılması gerektiğini vurgulayarak, ilk kez forma giyen bazı oyuncuların iyi seviyeler ortaya koyduğunu açıkladı.

Brezilya'nın 70 dakika boyunca kabul edilebilir bir görüntü sergilediğini, ardından sonucun hakemin düdüğünü çalmadığı bir hakem pozisyonundan etkilendiğini ekledi; ancak bunun hakemin bir hatası olmadığını kabul etti ve karşılaşmayı üst düzey bir mücadele olarak nitelendirdi, hakemin bu çapta bir maçı yönetecek yeterli tecrübeye sahip olmadığına da dikkat çekti.

Reklam

Brezilya Millî Takımı'nın bir sonraki maçını salı günü oynaması planlanıyor; iki takımı ilk kez karşı karşıya getiren bu maçta Singapur Millî Takımı ile karşılaşacak ve Ancelotti'nin daha fazla deneme yapması bekleniyor.

Maç, Japonya karşısında alınan mağlubiyetin ve Romario'nun yönelttiği sert eleştirilerin ardından geliyor ve İtalyan teknik direktörü yeni bir sınavla karşı karşıya bırakıyor; bu arada teknik tercihleri ve önümüzdeki önemli müsabakalarda rekabet edebilecek bir takım kurma yeteneğine dair sorular da sürüyor.