Maghreb'den sonra... Yeşil Burun Adaları, İspanya'ya Afrika'daki üstünlüğünü pekiştiriyor

Yeşil Burun Adaları milli takımının yarattığı büyük sürpriz, İspanya milli takımının 2026 Dünya Kupası şampiyonluğu için ne kadar hazır olduğu konusunda ciddi şüpheler uyandırdı. "La Roja", Pazartesi akşamı oynanan açılış maçında mütevazı Afrika takımı karşısında galibiyet elde edemedi ve 0-0'lık golsüz beraberlikle yetindi.

İspanya'nın şampiyonluk için en önemli adaylardan biri olarak büyük beklentilerle karşılanmasına rağmen, teknik direktör Luis de la Fuente'nin oyuncuları, Yeşil Burun Adaları'nın organize ve hırslı savunması karşısında gol bulamadı. Bu sonuç, turnuvanın ilk turundaki en büyük sürprizlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Stats Foot istatistik verileri, İspanya'nın 25 Haziran 2018'de Fas ile 2-2 berabere kaldıktan, 6 Aralık 2022'de Fas ile 0-0 (penaltılarda 0-3 mağlubiyet) ve 15 Haziran 2026'da Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalmasının ardından, Afrika takımlarına karşı son üç maçında galibiyet elde edemedi.

İspanya milli takımı, geçtiğimiz Mart ayı sonunda kendi sahasında Mısır ile oynadığı hazırlık maçında da galibiyet elde edememiş ve maç golsüz berabere sonuçlanmıştı.

Bu sönük başlangıç, İspanya milli takımı için erken bir moral darbesi olarak değerlendiriliyor. Suudi Arabistan ve Uruguay'ın da yer aldığı grubunda büyük baskı altında olan İspanya, eleme şansını tehlikeye atabilecek başka sürprizleri önlemek için bir an önce rotasını düzeltmek zorunda.

İspanya milli takımı, önümüzdeki Pazar günü Suudi Arabistan ile bir sonraki maçını oynayacak ve 27 Haziran Cumartesi sabahı Uruguay ile oynayacağı zorlu maçla ilk turu tamamlayacak.