3. Lig'in 29. haftası kapsamında TSV 1860 München, SV Wehen Wiesbaden'i ağırlayacak. Maç, Grünwalder Straße Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayacak.

3. Lig'in tüm maçları, MagentaSport yayın hizmetinde canlı olarak yayınlanıyor. Taraftarlar, Löwen ile SVW arasındaki karşılaşmayı da buradan takip edebilir. Yayın, maçın başlamasından yaklaşık 15 dakika önce ön haberlerle başlıyor. Maç, hem ücretli TV'de hem de MagentaSport'ta canlı yayınla izlenebilir, ancak bunun için ücretli bir abonelik gereklidir.

Haftanın konuları: 1860 Münih'te neler oldu?

Cumartesi öğleden sonra taraftarları, 3. Lig'in orta sıralarında heyecan verici bir karşılaşma bekliyor. TSV 1860 München ile SV Wehen Wiesbaden arasında şu anda sadece bir puan fark var. "Aslanlar" son beş maçta üst sıralara yeniden yaklaşırken, Wiesbaden de ligin üst yarısındaki konumunu sağlamlaştırmaya çalışıyor.

1860 Münih, son olarak Viktoria Köln deplasmanında 1-0 galip gelerek özgüven kazandı ve galibiyet serisini sürdürdü. Maçın kahramanı, Aslanlar'ı yeniden yükselme yarışına sokan golü atan Kevin Volland oldu. Hessen'in başkentinden gelen takım da kendi sahasında VfB Stuttgart'un ikinci takımı karşısında 2-1'lik zorlu bir galibiyet elde etti.

1860 Münih vs. Wehen Wiesbaden: Maç başlangıç saati

1860 Münih - Wehen Wiesbaden: Kadrolar

1860 Münih vs Wehen Wiesbaden Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör M. Kauczinski Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör D. Scherning

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

1860 Münih - Wehen Wiesbaden: Form durumu

1860 Münih - Wehen Wiesbaden: Karşılaşma istatistikleri

1860 Münih - Wehen Wiesbaden: Puan tabloları

VPN ile dünyanın her yerinden yayın izleyin

Yurtdışındaysanız, VPN kullanarak maçları normal yayıncılar üzerinden izleyebilirsiniz. NordVPN ile yurtdışından güvenli bir çevrimiçi bağlantı kurabilirsiniz. NordVPN, dünya çapında en popüler ve saygın VPN sağlayıcılarından biridir.