Magenta veya bugün Rot-Weiss Essen - Erzgebirge Aue maçının ücretsiz TV yayını: Cumartesi günü 3. Lig maçını hangi kanal TV'de ve canlı yayında yayınlayacak?

Bugün, 14 Mart Cumartesi günü, Erzgebirge Aue, Rot-Weiss Essen'e konuk oluyor. Essen'deki Hafenstraße Stadyumu'nda oynanacak maç saat 14:00'te başlayacak.
SPOX, bu yazıda maçı bugün televizyonda ve canlı yayında nasıl izleyebileceğinizi anlatıyor.
Magenta veya ücretsiz TV yayını: Rot-Weiss Essen - Erzgebirge Aue maçı bugün canlı: Cumartesi günü 3. Lig maçını TV ve canlı yayında kim yayınlıyor?MagentaSport, Rot-Weiss Essen ile Erzgebirge Aue arasındaki karşılaşmayı canlı ve tam olarak yayınlayacak. Yayın, maçın başlamasından yaklaşık 15 dakika önce stadyumdan ön haberler, röportajlar ve analizlerle başlayacak. Maç, hem Telekom'un yayın sağlayıcısının TV kanalları üzerinden hem de tüm yaygın cihazlarda çevrimiçi canlı yayın olarak izlenebilir. Bunun için ücretli bir abonelik gereklidir.
Haftanın konuları: RW Essen'de neler oldu?
Rostock'taki yenilgiden sadece bir hafta sonra Rot-Weiss Essen etkileyici bir dönüş yaptı. TSG Hoffenheim II'ye karşı 4-2 ve SV Waldhof Mannheim'a karşı 1-0'lık iki galibiyetle takım, rahat bir nefes aldı. Ligde dördüncü sıraya yükselen RWE, artık yeniden yükselme potasına çok yakın bir konumda.