Magandalardan Türk futbolunun efsane golcüsü Oktay Derelioğlu’na trafikte saldırı

Eşiyle birlikte Kadıköy’de saldırıya uğrayan Oktay Derelioğlu’nun kolu çıktı.

Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden Oktay Derelioğlu eşi Başak Derelioğlu ile birlikte trafikte bir grup magandanın saldırısına uğradı. Eşi ile yolculuk ederken bir anda aracının önü kesilerek darp edilen efsane golcünün yaşanan arbedede kolu çıktı. Yaşanan bu dehşet verici olayı değerlendiren Derelioğlu, “En ağır cezayı almalarını istiyorum” dedi.

5 Aralık’ta Kadıköy’de meydana gelen olayda yolun daralması nedeniyle başka bir aracın tacizine uğrayan Derelioğlu, isimlerinin Zekai K., ve Nurettin K., olduğu belirlenen magandaların saldırısına uğradı.

Vatandaşlar yardım etti

Aldığı yumruk darbeleriyle yere yığılan Oktay Derelioğlu'nu kurtarmaya çalışan eşi Başak Derelioğlu dehşet dolu anlarda çevreden geçen vatandaşlardan yardım istedi.

Olay sırasında çevreden geçen insanların müdahale etmesi sonrasında iki maganda emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri Oktay Derelioğlu’nu hastaneye kaldırdı. Yapılan ilk müdahalelerde Derelioğlu’nun kolunun yerinden çıktığı tespit edilirken, çeşitli ufak yaralanmaların da meydana geldiği ifade edildi.