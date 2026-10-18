Real Betis oyuncusu Giovani Lo Celso'nun Barcelona karşısındaki golünün iptal edilmesi, yeni bir hakem tartışmasını alevlendirdi. Hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea, video yardımcı hakem teknolojisi "VAR" incelemesinin ardından, Kolombiyalı Cucho Hernández'in daha önce yaptığı elle oynama nedeniyle golü iptal etti. Karara karşı çıkanlar, söz konusu pozisyonun golün atıldığı andan uzak olduğunu savunarak, iki sezon önce Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico'da yaşanan benzer bir olayla karşılaştırma yaptı.

Real Madrid'e yakın İspanyol "Defensa Central" sitesi, Betis'in golünün iptal edilmesi kararının hakem kriterlerinin tutarlılığına dair tartışmayı yeniden açtığını belirtti. Site, Real Madrid maçında Hollandalı Frenkie de Jong'un topa eliyle dokunduğu, ardından Lamine Yamal'ın Barcelona adına gol kaydettiği önceki bir pozisyonu örnek göstererek, iki olaya farklı yaklaşılmasının Katalan ekibinin lehine işlediğini savundu.

Raporda, de Jong'un elle oynaması ile Lamine Yamal'ın golü arasında yaklaşık 30 saniye geçtiği ve bu süre boyunca Real Madrid'in topa dokunmadığı; buna karşılık Cucho Hernández'in elle oynaması ile Lo Celso'nun golü arasında yalnızca 15 saniye bulunduğu ve Barcelona oyuncularının topa sadece iki kez dokunduğu ifade edildi. Siteye göre video teknolojisi, aralarındaki benzerliklere rağmen iki durumu farklı kriterlerle değerlendirdi.

Site, bazı yorumların kararlar arasındaki farkı, elle oynamanın iki durumdan birinde kasıtlı olmasıyla açıkladığını belirtirken, kararların tutarlılığı konusunda şüphe uyandıran unsurun aslında takımların formalarının renkleri olduğunu savundu.

Raporda ayrıca, golün Real Madrid karşısında olsaydı Real Betis lehine sayılacağı, buna karşılık benzer bir olayla bağlantılı olması durumunda Real Madrid'in golünün iptal edileceği öne sürüldü; bu, sitenin çifte standart olarak gördüğü duruma ilişkin bakış açısını yansıtıyor.

Eleştiriler yalnızca elle oynamanın zamanlamasıyla sınırlı kalmadı; rapor, olayların gerçekleşme koşullarını da karşılaştırdı. Siteye göre de Jong topa doğrudan bir baskı altında olmadan eliyle dokundu, buna karşılık Cucho Hernández sert bir itilmeye maruz kaldı ve bu nedenle top göğsü yerine koluna çarptı.

Site, bu ayrıntıların Arjantinli oyuncunun muhteşem bir vuruşuyla sonuçlanan bir atağın ardından gelen Lo Celso'nun golünün iptal edilmesi kararına dair soru işaretlerini artırdığını değerlendirdi.

"Defensa Central", bu olayın Barcelona'nın tartışmalı hakem kararlarından yararlandığına inanılan ilk vaka olmadığını belirtti. Siteye göre bu tür durumların tekrarlanması, Real Madrid içinde Katalan ekibinin belirli bir hakem koruması gördüğü ve İspanya Ligi şampiyonluk yarışının, Madrid ekibi rakiplerine karşı net bir üstünlük kurmadığı sürece son derece zor hale geldiği yönündeki duyguyu güçlendirdi.

Site raporunu, iki pozisyonun benzerliğinin ve kararların farklılığının kendi bakış açısına göre kriterlerin uygulanmasında tutarlılık bulunmadığının kanıtı olduğunu vurgulayarak tamamladı ve Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun meşhur sözünü hatırlattı: "Gerçek ortaya çıktı." Bu, İspanya'daki hakemlik konusunda süregelen tartışmalara bir atıftı.