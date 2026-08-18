Edu Aguirre, Barcelona'nın Rodri Hernandez ile yaptığı transferi eleştirerek, bu anlaşmanın Katalan takımı için gerekli olmadığını savundu ve İspanyol orta saha oyuncusunun gelişinin, kulübün yükselen en parlak yeteneklerinden biri olan Marc Bernal'ın aleyhine olabileceği uyarısında bulundu.

Aguirre, "El Chiringuito" programındaki katılımı sırasında, Rodri'yi Real Madrid forması altında görmek istediğini söyledi; ancak itirazının oyuncunun seviyesiyle ilgili olmadığını, Barcelona'nın yeterli seçeneğe sahip olduğunu düşündüğü bir mevkiyi güçlendirmek için büyük bir meblağ harcama kararıyla ilgili olduğunu vurguladı.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen gazeteci şunları ekledi: "Rodri'yi Madrid'de görmek istiyordum, iyi bir oyuncu ve onu orada görmek isterdim, ancak Barcelona'nın onu Madrid'den almak için transfer ettiğine dair hiçbir şüphem yok."

Aguirre, Joan Laporta başkanlığındaki Barcelona yönetiminin bu transfer aracılığıyla, özellikle kulübün Julian Alvarez'i transfer etme girişimlerinin sonuçsuz kalmasının ardından taraftar nezdinde bir kazanç sağlamak istediği görüşünde; Rodri'nin transferinin kulübe 80 milyon euroya yakın bir meblağa mal olduğuna dikkat çekti.

Bu bağlamda şunları söyledi: "Julian Alvarez konusunda karşılaştığı alaycılığın ardından, onun Barcelona'ya gitmeyeceğini bildiğinden Laporta, taraftarlardan kolay alkışı toplayacağım, dedi." Aynı zamanda transfere yapılan harcamanın büyüklüğünü de eleştirdi.

Ancak Aguirre'nin eleştirilerindeki en çarpıcı nokta Marc Bernal ile ilgili; zira genç Barcelona oyuncusunun Rodri'nin mevkisini üstlenmeye ehil olacak potansiyele sahip olduğunu ve İspanyol yıldızla anlaşmanın onun yeterli oyun süresi bulma şansını tehdit edebileceğini düşünüyor.

Aguirre şöyle konuştu: "Bence iyi bir oyuncu, ama bana göre gereksiz." Ardından Bernal'ı övdü: "Marc Bernal bir yıldız, Marc Bernal Barcelonalı. Onun yerini dolduracak, aynı mevkide oynuyor. Bu oyuncuyu seviyorum."

Gazeteci, Barcelona içinde endişeye yol açabilecek bir senaryo ortaya atarak, iki oyuncunun aynı anda müsait olduğunda ne olacağını sordu: "Rodri geldi ve Bernal yedek kulübesine gitti. Bu gerekli miydi, Rodri? Barcelona neden onunla 80 milyon euro karşılığında anlaştı?"

Transfer kararını eleştirmesine rağmen Aguirre, mevkisinde dünyanın en önde gelen oyuncularından biri sayılan Rodri'nin teknik değerini sorgulamadı; Hansi Flick de Barcelona'nın orta sahasına daha fazla güç, tecrübe ve istikrar kazandırması için ona güveniyor.

Barcelona, Rodri transferini 60 milyonu sabit ve 16,5 milyonu bonuslar olmak üzere 76,5 milyon euro karşılığında sonuçlandırmış ve oyuncu böylece kulübün bu transfer döneminde yaptığı en dikkat çekici yatırımlardan biri haline gelmişti.

Böylece tartışma, Rodri'nin bir oyuncu olarak değeri etrafında değil; transferin bedeli ve Bernal'ın geleceği üzerindeki olası etkisi etrafında dönüyor. Flick artık orta sahada dünya klasında bir seçeneğe sahipken, aynı zamanda Barcelona'nın gelecek için güvendiği en parlak yeteneklerden birini de koruması gerekiyor.