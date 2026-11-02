Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen "As" gazetesinin genel yayın yönetmeni İspanyol gazeteci Tomas Roncero, İspanya La Liga karşılaşmalarında "El Sardinero" sahasında oynanan ve kralların takımının 3-0'lık net galibiyetiyle sona eren Real Madrid - Racing Santander maçında verilen hakem kararlarını eleştirdi. Roncero, Kylian Mbappe'nin kazandığı penaltının verilmeyi hak etmediğini kabul etmekle birlikte, hakem Jose Luis Munuera Montero'nun tartışmaya açık birden fazla pozisyonda hatalar yaptığını değerlendirdi.

Roncero konuşmasında iki pozisyona odaklandı: İlki, hakemin maçın başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra Mbappe lehine verdiği penaltı; ikincisi ise Real Madrid oyuncusu Diomande'nin ceza sahası içindeki müdahalesiydi. Gazeteci, bu müdahalenin gerçekleşmeyen bir hakem kararını gerektirdiğini düşünüyordu.

Roncero iki pozisyonla ilgili şunları söyledi: "Hakem Diomande'yi çok açık bir penaltıdan mahrum bıraktı, oysa Mbappe'nin penaltısı bana göre penaltı değil."

Gazeteci, Racing'in savunmacısı ile Fransız forvet arasında bir temas olduğunu inkâr etmediğini, ancak bu temasın bir faul verilmesi için yeterli olduğunu düşünmediğini belirterek şunları ekledi: "Elini onun üzerine koyduğu doğru, ama bu hiçbir şey olmadığı anlamına gelmiyor; yine de temasın bir penaltı verilmesini hak ettiğini düşünmüyorum."

Roncero'nun asıl öfkesi Diomande ile yaşanan pozisyondan kaynaklandı; video teknolojisinin pozisyonu incelemek için devreye girmemesini eleştirerek şunları söyledi: "VAR odasının Diomande'ye yapılan müdahaleyi hakemden incelemesini neden istemediğini anlamıyorum, çünkü o müdahale bence sarı kart hak ediyor; eğer ihtar hak ediyorsa bu bir faul olduğu anlamına gelir ve hakemin bu konuda uyarılması gerekirdi."

Gazeteci, video teknolojisinin performansına ilişkin tutumunu, teknolojinin Diomande pozisyonunu incelemek için devreye girmediğini, buna karşın Mbappe'nin penaltısını incelemesi için hakemi çağırdığını belirterek özetledi ve iki durumun ele alınışının tutarlı olmadığını değerlendirdi.

Roncero ayrıca, başka oyuncuları ilgilendiren benzer pozisyonlarla yapılabilecek kıyaslamalara da yanıt vererek, Lamine Yamal'ın hakemin vermediği benzer bir müdahaleye maruz kalması halinde de aynı tutumu benimseyeceğini vurguladı; bu, itirazının pozisyona ilişkin değerlendirmesiyle bağlantılı olduğuna, bundan yararlanan takımın kimliğiyle değil, işaret ediyordu.

Hakem tartışmalarının ötesinde Roncero, Real Madrid'in performansını savundu; hakem kararlarına ilişkin tartışmanın takımın maç boyunca sergilediği üstünlüğü gölgede bıraktığını değerlendirdi ve Mbappe'nin penaltısı verilmemiş olsaydı bile sonucun değişmeyeceğini söyledi.

İki takım arasındaki farkın net olduğunu ekleyen Roncero, Real Madrid'in 3-0 kazandığını ve daha fazla gol atabilecek durumda olduğunu, buna karşın kendi ifadesiyle kaleci Thibaut Courtois'nın yalnızca bir topa müdahale etmek zorunda kaldığını belirtti.

Roncero sözlerini, maçın sonucunu hakem kararlarına indirgeyenleri eleştirerek noktaladı; Real Madrid'in yalnızca hakemlikten konuştuğunu düşünenlerin ya futboldan anlamadığını ya da sahada yaşananların gerçeğine kasıtlı olarak göz yumduğunu söyledi.