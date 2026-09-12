Madridli gazeteci: Mbappe ve Vinicius ikilemi Mourinho'nun aklını meşgul ediyor

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun en büyük hedefi, birlikte oynamaya başladıkları günden bu yana hiçbir teknik direktörün güçlü bir hücum ikilisine dönüştürmeyi başaramadığı Vinicius Junior ile Kylian Mbappe arasında nihayet uyum sağlamak.

Bu bilgiler İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre aktarıldı. Gazete, sürekli tekrarlanan sorunun "Vinicius mı Mbappe mi?" olduğuna dikkat çekti. Ancak gerçek şu ki, bu ikili birlikte sahaya çıkabilir, hatta çıkmalı ve birbirlerini tamamlamalı. Bir araya geldiklerinden beri gerçekleşmeyen bu durum, Mourinho'nun Santiago Bernabeu kalesine dönüşünde artık en büyük hedefi hâline geldi.

Ünlü gazeteci Tomas Roncero, "El Larguero" programında şunları söyledi: "Kuşku duyan bazı kişiler vardı, çünkü Vinicius'un başına gelen onca şeyin gölgesinde, Mourinho'nun tıpkı Xabi Alonso'nun yaptığı gibi Vini'yi zaman zaman yedek kulübesine koymayı düşünebileceğini söylüyorlardı. Ama tam tersi doğru. Ona ihtiyacı olduğunu biliyor ve istemediği şey onu kaybetmek, çünkü onun vazgeçilmez bir oyuncu olacağını biliyor."

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen gazeteci sözlerine şöyle devam etti: "Vinicius'un, özellikle hücumdaki ilham düzeyinde, en iyi dönemlerini yaşamadığı doğru. Ancak bana söylenene göre Mourinho onun etrafında sürekli olarak bulunuyor ve sadece omzuna dokunarak değil, gerçek anlamda destek veriyor. Takımın Vinicius'a ve diğer 10 oyuncuya dayandığının da tamamen farkında."

Şöyle sürdürdü: "En büyük hedefi, Vinicius'un nihayet Mbappe ile uyum yakalaması, çünkü Bellingham'ın durumu hiçbir kuşku uyandırmıyor. Şu anda ideal mevkisinde, arkadan öne çıkan bir oyun kurucu olarak oynuyor. Çok gol atacak ve ilk yılında ya da Dünya Kupası'nda gösterdiği seviyeye geri dönecek. Ama gerçek şu ki, hiç kimse Vinicius ve Mbappe'yi rakiplere korku salan bir ikiliye dönüştürmeyi başaramadı."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bir gün biri formunda oluyor, başka bir gün diğeri... Güzel goller atıyorlar, ama aynı anda hiçbir zaman sert ve birbirini tamamlayan bir ikiliye dönüşmediler. Bu yüzden kimsenin en ufak bir kuşkusu olmamalı, çünkü Vinicius'un ilk 11'deki yeri hiçbir tehlike altında değil."



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