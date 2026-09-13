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FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYOAFP

Çeviri:

Madridli gazeteci: Güler, Real Madrid'de sihir yaratıyor; Diomande fiyatı nedeniyle oynayacak

J. Mourinho
Y. Diomande
A. Guler
Real Madrid
Rayo Vallecano
La Liga
Portekiz
Côte d’Ivoire
Türkiye
İspanya

Gerçek mi, abartı mı?

Ünlü El Chiringuito programı analisti ve As gazetesinin yayın yönetmeni yardımcısı Tomas Roncero, Real Madrid'in dün cumartesi La Liga'nın beşinci haftasında Rayo Vallecano ile oynadığı maçtaki ilk 11'i hakkında yorumda bulundu.

Real Madrid, "Santiago Bernabeu" sahasında oynanan maçı 4-1 kazanarak Barcelona ile puanda eşitlenip geçici olarak La Liga'nın liderliğine yükseldi.

Real Madrid taraftarı olmasıyla tanınan Roncero, "As" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Güler takımın deniz feneri; Bernardo ise Real'e organizasyon ve denge veriyor, Arda da sihri yaratıp fark yaratan dokunuşu ortaya koyan isim."

Roncero şöyle devam etti: "Son 20 dakikada Real Madrid yalnızca durgunluk halinden çıkmakla kalmadı, aynı zamanda tehlike üretmeye de başladı. Bu tamamen bambaşka bir maç. Kulübün onunla anlaşmak için ödediği rakam göz önünde bulundurulduğunda Diomande'nin oyuna girmesi kaçınılmaz, ancak ya parlayıp kendini kanıtlamalı ya da Güler oynayacak."

Öte yandan gazeteciler, Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho'ya basın toplantısında Arda Güler'in Rayo Vallecano karşısında Yan Diomande için yedek kulübesinde oturmasının nedenini de sordu.

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