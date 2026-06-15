"El Chiringuito" programının yorumcusu Juanma Rodríguez, Real Madrid'in Katalan sol bek Marc Cucurella'yı Chelsea'den transfer etmesinin ardından "X" platformunda paylaştığı kışkırtıcı tweet dizisiyle Barcelona taraftarları arasında büyük bir tartışma yarattı.

Rodríguez'in "X" platformundaki resmi hesabından paylaştığına göre, Real Madrid'in Chelsea ve Katalan oyuncu ile anlaşmaya vardığını öğrenir öğrenmez şöyle dedi: "Artık İspanya milli takımında oynayan bir oyuncumuz var."

Alaycı bir tonla şunları ekledi: "En iyisi de, De la Fuente'nin bunu engelleyemeyeceği." Bu sözleriyle, İspanya milli takım teknik direktörünün Carvajal ve Huisen'i Real Madrid'e ait oldukları için kadroya çağırmadığını düşündüğünü ima etti.

Başka bir transferi de ima ederek şöyle dedi: "Víctor Muñoz ve Cocorela. Sonunda diğer kulüplerden daha fazla milli oyuncumuz olacak."

Çok sayıda olumsuz mesaj aldıktan ve Barcelona taraftarlarının bir kısmının öfkesini fark ettikten sonra, Rodríguez provokasyonlarına devam ederek şöyle dedi: "Hadi ama, basit zihinli insanlar. Benim Cocorela'm Barselona şehrinden, ama Barselona kulübünden değil, Espanyol Barselona'dan, anladınız mı?" diyerek, Katalan oyuncunun Espanyol formasıyla bir fotoğrafını paylaştı ve oyuncunun hiçbir zaman ünlü La Masia akademisine ait olmadığını, aksine Barselona'nın geleneksel rakibinin kadrosunda yer aldığını vurgulamaya çalıştı.

Milli takımın istikrarı

Rodríguez bununla yetinmedi ve şöyle yazdı: "Real Madrid'in İspanya milli takımının istikrarını bozduğunu söyleyen ilk aptal kim olacak? Yorumlarınızı bekliyorum" diyerek, 2018 yılında Real Madrid'in Dünya Kupası başlamadan hemen önce Julen Lopetegui ile sözleşme imzalamasını alaycı bir şekilde ima etti. Bu olay, Lopetegui'nin İspanya milli takımındaki görevinden alınmasına yol açmış ve "La Roja"nın istikrarı üzerindeki Real Madrid'in etkisi konusunda geniş bir tartışma başlatmıştı.

"Mega" programındaki yorumlarının sonunda, analist şu uyarıda bulundu: "İspanya milli takımının as sol bekinin Real Madrid'de oynamasını istiyorsak, Grimaldo'yu da transfer etmeliyiz." Bu sözleriyle, şu anda Avrupa'nın en iyi sol beklerinden biri olarak gösterilen Bayer Leverkusen'in oyuncusuna atıfta bulundu.