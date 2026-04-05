Madridli bir gazete: Mallorca karşısında en büyük kaybeden bu

İspanyol gazeteleri, Real Madrid'in dün Cumartesi günü La Liga'nın 30. haftasında ev sahibi Mallorca'ya 2-1 yenilmesinin ardından, takımın olumsuz yönlerine yoğun bir şekilde odaklandı.

Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga, eleştirilerin aslan payını aldı.

İspanyol "AS" gazetesi, Camavinga'nın bu karşılaşmanın en büyük kaybedeni olduğunu, özellikle de Mallorca'nın ilk golünde yaptığı hata nedeniyle aldığı eleştiriler yüzünden orta sahadaki en zayıf halka gibi göründüğünü, özellikle de Jude Bellingham'ın sakatlıktan dönmesiyle birlikte, değerlendirdi.

Maç sonrası Merengue oyuncularını değerlendiren Madridli gazete, Camavinga'nın performansını felaket olarak nitelendirdi ve hücumda top kontrolünde isabetli olamadığını, ayrıca savunmaya hızlı bir şekilde geri dönmede başarısız olduğunu belirtti.

Son zamanlarda basında çıkan haberler, Camavinga'nın Fransa milli takımındaki rolünün de gerilediğini vurgulamıştı. Camavinga, şu ana kadar milli takım forması giymeye tam olarak layık olduğunu kanıtlayamadı ve teknik direktör Didier Deschamps'ın orta saha oyuncuları sıralamasında beşinci sıraya geriledi.