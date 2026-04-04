Madridli bir gazete: Camavinga felaket... ve Díaz, Arbeloa'nın talimatlarını yerine getirmedi

Real Madrid, bugün Cumartesi günü La Liga'nın 30. haftasında ev sahibi Real Mallorca'ya karşı 2-1'lik sürpriz bir yenilgiye uğradı ve rakibi Barcelona ile şampiyonluk yarışındaki görevi daha da zorlaştı.

İspanyol AS gazetesi ise maçın ardından Merengue oyuncularına ilişkin değerlendirmelerini yayınladı. Gazete, Camavinga'nın performansını felaket olarak nitelendirerek, hücumda top kontrolünde isabetli olamadığını ve savunmaya hızlı bir şekilde geri dönmede başarısız olduğunu belirtti.

Arda Güler ile ilgili olarak ise gazete, oyuncunun hücum üçgeninde bazı iyi paslar attığını, özellikle de ilk yarıda Mbappé'ye yaptığı pasın net bir fırsat yarattığını, ancak oyuna hakim olamadığını belirtti.

Türk oyuncu ayrıca bir direkt şutla gol fırsatı yakaladı, ancak kaleci bu şutu ustaca kurtardı. Güler, 72. dakikada Tiago Petarş ile değiştirildi.

İbrahim Díaz ise Mbappé'nin dönüşüne rağmen (ve Vinícius'un başlangıçta dinlendirilmesine rağmen) ilk 11'de yer aldı, ancak herhangi bir tehlike yaratamadı. Madridli gazeteye göre, savunma geçişlerine yoğun bir şekilde odaklandı ve Arbeloa'nın bazen ondan istediği cesaret ve fırsat yaratma becerisinden yoksundu.

Mbappé ile ilgili olarak ise AS, ilk yarıda kaleci Leo Roman'ın kurtardığı iki şutuna dikkat çekti ve topu her ele geçirdiğinde tehlikeli göründüğünü, ancak gol atamadığını belirtti.

Buna karşılık, Bellingham yaklaşık yarım saatlik süre boyunca yorgun görünüyordu; Vinícius ise oyuna girdikten sonra sonuç alamadı; Real Madrid onun yokluğunu açıkça hissetti; ancak Kraliyet Takımı, Militão'nun dönüşünden ve attığı golden faydalandı.

Son dakikalarda Tiago Petarş çok aktifti ve sahada elinden geleni yaptı. Mastanuto ise pek bir katkı sağlayamadı ve sarı kart gördü, bu da bir sonraki Girona maçında forma giyemeyeceği anlamına geliyor.