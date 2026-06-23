"Madrid tarihinin en cüretkar hamlesi!"... Pérez, en büyük projesini hayata geçiriyor

Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, kulübün sahiplik modelini değiştirmek suretiyle en önemli projesini hayata geçirmek için somut bir adım attı. "Real Madrid Madridistas S.L." adını taşıyan yeni bir holding şirketi kurarak, kulüp hisselerinin %5 ile %10'u arasında bir pay için özel yatırımlara kapı açmanın ön hazırlığını yaptı.

İspanyol gazeteleri “The Objective” "El Diario" gazeteleri, yeni şirketin "Velvet ALM SL" adlı başka bir şirketin dönüştürülmesi ve isminin değiştirilmesi yoluyla kurulduğunu, Real Madrid Futbol Kulübü'nün tek ortağı olduğunu, kulübün genel müdürü José Ángel Sánchez Perínés'in ise şirketin tek yöneticisi olarak atandığını ve şirketin genel merkezinin Santiago Bernabéu'da bulunduğunu ortaya çıkardı.

Ticaret sicil kayıtlarına göre, holding şirketinin kurumsal amacı “diğer şirket ve kuruluşları kurmak, bunlara doğrudan veya dolaylı olarak ortak olmak ve bunları kontrol etmek” olarak belirtilmiştir. Bu, şirketin Real Madrid’e ait diğer şirketleri bünyesinde barındıran bir çatı kuruluş olarak işlev göreceği ve özel sektör yatırımcılarının katılımına zemin hazırlayan yeni bir yönetim yapısı oluşturulacağı anlamına gelmektedir.

Pérez, aylar önce kulübün geleneksel sahiplik modelini değiştirmek istediğini açıklamıştı; bu modelde özel bir yatırımcı kulübün hisselerinin %5 ila %10’unu satın alırken, üyeler kalan hisseleri elinde tutacaktı. Ancak projenin hayata geçmesi için önce planın açıklanacağı bir genel kurul toplantısı düzenlenmesi, ardından da üyelerin oylarının mutlak çoğunluğunu alan bir referandumun yapılması gerekiyor.

Henüz genel kurul toplantısı veya referandum için bir tarih belirlenmemiş olsa da, holding şirketinin kurulması, özellikle kulübün halihazırda belirli iş kollarında uzmanlaşmış şirketlere sahip olması nedeniyle (örneğin, %98 hissesi kulübe ait olan Bernabéu Otopark Şirketi, yeni stadyumun işletilmesiyle ilgili Real Madrid Stadyum Şirketi ve Çin’de marka geliştirme faaliyetlerini yürüten Real Madrid Pekin Şirketi gibi belirli iş kollarında uzmanlaşmış şirketlere zaten sahip olması nedeniyle, bu adım, Perez’in projeyi ilerletme konusundaki ciddiyetini yansıtan pratik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu adım, kulübün finansal ve ticari yönetiminin yeniden yapılandırılmasına yönelik stratejik bir yönelimi işaret ediyor. Perez, kulübün yakın tarihindeki en büyük ve en cesur proje olan bu girişimde, üyelerin tam kontrolünden ödün vermeden özel yatırımları çekerek finansal kaynakları güçlendirmeye çalışıyor.