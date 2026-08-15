Enzo Fernandez, kulübün Arjantinli orta saha oyuncusunun geleceği açısından kritik bir dönemden geçtiği bir sırada, Chelsea içinde yeni bir tartışmaya yol açtı. Oyuncunun ismi son haftalarda transfer piyasasında güçlü bir şekilde gündemde kalmıştı.

Fernandez'in geleceğiyle ilgili son gelişmelerin ardından çevresindeki baskı arttı; Chelsea taraftarının ona yönelik tutumu ise artık birlik içinde değil. Bu tablo, oyuncunun dosyasına geçen sezon sonundan bu yana eşlik eden gerginliğin boyutunu yansıtıyor.

Fernandez, daha önce Real Madrid'in kendisiyle ilgilenmeye başlamasının ardından Chelsea'den ayrılmakla ilişkilendirilmişti; ancak İspanyol kulübü onunla anlaşma fikrini rafa kaldırdı.

Ardından Manchester City, özellikle Chelsea'nin oyuncu için tekliflerin sunulmasına ilişkin son bir süre belirlemesinin ardından, en dikkat çekici talip olarak öne çıktı. Oyuncunun değeri 120 milyon sterlin olarak tahmin ediliyor. Ancak son teklif süresi Manchester City'den herhangi bir teklif ulaşmadan cuma akşamı sona erdi. Bu durum, Chelsea'yi Fernandez'in 2026-2027 sezonunda takımda kalacağını öngörmeye yöneltti; mavi-gökyüzü renkli kulübün daha sonra harekete geçme ihtimaline yönelik kapı ise açık kalmaya devam ediyor.

Tüm bu gelişmelerin ortasında Fernandez, cumartesi günü oynanan Real Sociedad hazırlık maçında oyuna sonradan girdi ve Chelsea taraftarının bir kısmından ıslıklara maruz kaldı. Telegraph gazetesinin teyit ettiğine göre, maç öncesinde isminin anons edilmesi sırasında da ıslıklanmıştı.

Karşılama tamamen olumsuz değildi; taraftarların bir bölümü, özellikle oyuncu kaptanlık pazubandını Reece James'ten devraldıktan sonra ismini tezahürat halinde haykırdı.









Chelsea taraftarının bir kısmının öfkesi, Fernandez'in daha önce Real Madrid'e transfer olma ihtimaline dair yaptığı imalarla ve etrafında tartışma yaratan diğer davranışlarıyla ilgili. Bunların arasında, Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'in İngiltere karşısında bulduğu golü kutlaması yer alıyor; kendisi daha sonra Arjantin'in İspanya'ya karşı kaybettiği finalde oyundan atılmıştı.

Chelsea, yeni sezon hazırlıklarını Real Sociedad'ı 3-1 yenerek tamamlamıştı. Karşılaşmada ilk golü yeni transfer Morgan Rogers kaydederken, diğer iki golü Joao Pedro ekledi.