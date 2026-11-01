Real Madrid ile Racing Santander karşılaşmasındaki hakem kararları yeniden tartışmaların odağına girdi. Kraliyet kulübüne yakınlığıyla bilinen "Defensa Central" sitesi, Kylian Mbappé'nin kazandığı ve geniş çaplı itirazlara yol açan penaltıdan dakikalar önce, Yan Diomande lehine bir penaltının verilmemesi nedeniyle Real Madrid kampı içinde itirazlar yaşandığını ortaya koydu.

Site, olayın 5. dakikada meydana geldiğini belirtti. Diomande sol taraftan ceza sahasına doğru girmiş ve bir ortalama yaptıktan sonra müdahaleye maruz kalarak yere düşmüştü. Siteye göre hakem Munuera Montero bir faul kararı vermedi; video yardımcı hakem "VAR" de durumu incelemek için devreye girmedi.

Site ayrıca, Diomande'nin bu temas sonucunda sakatlandığını ve birkaç dakika boyunca sahada yerde kaldığını, buna karşın olayın, Real Madrid'in 11. dakikada skoru açtığı ve farksız 3-0'lık galibiyete giden yolda değerlendirdiği Mbappé lehine verilen penaltının gördüğü ilgiyi görmediğini ekledi.

"Defensa Central", Racing'in Mbappé'nin penaltısına şiddetle itiraz ettiğini, Fransız forvetin maruz kaldığı temasın onu yere düşürmeye yetmediğini savunduğunu belirtti. Buna karşın site, bundan dakikalar önce Diomande'nin maruz kaldığı müdahalenin görmezden gelinmesinin, Kraliyet takımı lehine verilmesi gereken bir başka hakem kararı olduğu görüşünü savundu.

Real Madrid, Camavinga ve Budimir olayını örnek gösteriyor

Sitenin itirazı Diomande olayıyla sınırlı kalmadı; iki sezon önce "El Sadar" sahasında, Eduardo Camavinga'nın forvet Budimir'e yaptığı müdahale sonrası Real Madrid aleyhine penaltı verildiği ve Kraliyet takımının o maçı kaybettiği daha önceki bir hakem olayını da hatırlattı.

Site, iki durumun birbirine benzediğini değerlendirerek Camavinga olayında penaltının verilmesinin, buna karşın Racing karşısında Diomande'ye yapılan müdahalenin görmezden gelinmesinin nedenini sorguladı. Ayrıca Real Madrid'in resmi kanalının, iki karar arasında karşılaştırma yapmak için o olayı yeniden gündeme getirdiğini belirtti.

"Defensa Central", kendi bakış açısına göre Mbappé'nin penaltısına ilişkin tartışmanın, bundan önce yaşanan Diomande olayını gölgede bırakmaması gerektiği sonucuna vardı. Site, maçta Real Madrid lehine bir penaltının verildiği, ancak bundan önce aynı takım lehine bir başkasının verilmediği bir durumun yaşandığını değerlendirdi.

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