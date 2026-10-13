Madrid'in iddiasına ağır darbe: Villarreal maçının hakem raporu Real'in "yalanlarını" ortaya çıkardı

Real Madrid ile Villarreal arasında oynanan ve kraliyet takımının 1-0 kazandığı maçta hakem Díaz de Mera'nın yönetimi, kulüp içinde ve taraftarları arasında büyük bir itiraz dalgasına yol açtı. Bunun nedeni, hakemin Real Madrid oyuncularına ve teknik ekibine gösterdiği kart sayısının, takımın maç boyunca yaptığı faul sayısıyla kıyaslandığında ortaya çıkan tablo oldu.

İtirazların en önemli noktası, Real Madrid'in oyuncularının yalnızca 8 faul yapmasına rağmen 5 sarı kart ve 1 kırmızı kart görmesi; buna karşılık Villarreal'in 13 faul yapmasına karşın oyuncularının sadece 2 sarı kart görmesi.

İtiraz edenler, bu dengesizliğin hakemin maçı yönetme biçimine dair soru işaretleri doğurduğunu düşünüyor; ancak hakemin raporundaki detaylar olayın bir başka yüzünü ortaya koyuyor.

Vinicius Junior'ın Saliba'nın saçını çekmesi nedeniyle gördüğü kırmızı kart, Real Madrid içinde gerçek bir tartışma konusu değil. Zira hakemin kararı oyunun kurallarına uygun ve kulüp yetkilileri bu ihracın hakem hatasından kaynaklandığını düşünmüyor.

Böylece temel itiraz, Brezilyalı yıldızın ihracına değil, takımın gördüğü sarı kartlara yöneliyor.

Ancak hakem raporu, Real Madrid oyuncularının gördüğü beş sarı karttan yalnızca ikisinin faul nedeniyle verildiğini gösteriyor: Jude Bellingham ve Ibrahima Konaté'ye gösterilen kartlar.

Fransız savunmacı söz konusu olduğunda ise Real Madrid, kulübün anlatımına göre televizyon tekrarlarının Gerard Moreno'ya yaptığı müdahalenin kart gerektirmediğini göstermesinin ardından karta itiraz etmeyi planlıyor.

Diğer üç sarı kart ise oyuncuların yaptığı faullerden değil, disiplin gerekçelerinden kaynaklandı.

Antonio Rüdiger hakem kararlarına itiraz ettiği için kart gördü; Kylian Mbappé ve Aurélien Tchouaméni ise zaman geçirdikleri gerekçesiyle sarı kartla cezalandırıldı.

Cezalar oyuncularla da sınırlı kalmadı. Díaz de Mera, yine itiraz nedeniyle José Mourinho ile takım idarecisi Chendo'ya sarı kart gösterdi; ardından itirazlar tırmandı ve Mourinho'nun yardımcısı Nuno da Costa, hakem kararlarına itiraz ettiği için oyundan atıldı.

Dolayısıyla Real Madrid'i öfkelendiren kartların tamamı saha içindeki faullerle ilgili değil. Takım oyuncuları, teknik ekibi ve idari kadrosunun gördüğü yedi sarı karttan 5'i itiraz nedeniyle verilirken, diğer iki kart Bellingham ve Konaté'nin yaptığı faullerle ilgiliydi.

Nuno da Costa'nın gördüğü kırmızı kart da yine itiraz nedeniyle geldi; Vinicius'un ihracı ise kulübün doğruluğuna itiraz etmediği ayrı bir vaka olarak kalıyor.