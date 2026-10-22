Real Madrid artık kimseyi beklemiyor; José Mourinho'nun treni son derece hızlı ilerliyor ve çarpıcı olan paradoks ise, bunu sözde bir numaralı yıldızı olmadan en yüksek verimle yapıyor olması.

Maçların gidişatını tek başına değiştirebilen Vinicius Junior artık ritmin dışında kalmış durumda ve Mbappe ile yeni transfer Diomande arasındaki yeni ikili, onu ilk on bir hesaplarının dışına itmekle tehdit ediyor.

Vinicius'un Madrid'deki zamanı sona mı erdi? İşte "Cadena SER" radyosunun ünlü "Ser Deportivos" programının açtığı soru bu. Program, Brezilyalı oyuncunun krizini analiz etmek için Real Madrid'e yakın gazeteciler Antón Meana ve Javier Herráez'i bir araya getirdi.

Kafileye yetişemeyecek

Valdebebas'taki endişe artık alenileşti ve Javier Herráez, Vinicius'un yaşadıklarının "sportif ve kişisel etkenlerin bir karışımı" olduğunu düşünüyor; dönüşünün ise kulüp için en öncelikli mesele haline geldiğini vurguluyor.

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Herráez, Cadena SER radyosuna yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Sezona başlangıcı kötü oldu, Valdebebas taraftarının sevgisini kazanmış durumda; ancak biri hatasını kabul ettiğinde, bu tür alenî bir teşhir ne kulübe ne de başka birine fayda sağlar."

Ancak en acımasız analiz, kaygı verici verileri ortaya koyan Antón Meana'dan geldi: "Endişe duyulacak bir durum var çünkü Vinicius iyi değil ve kulübün onunla ilgili elindeki istatistikler yakın zamanda toparlanamayacağına işaret ediyor."

Meana sözlerine şöyle devam etti: "Oynaması ve dakika alması iyi bir şey, ama Real Madrid'i izlerken hissettiğim şey, takımın çok hızlı ilerlediği ve Vinicius'un kafileye yetişemeyeceği. Diomande meseleyi çözdü ve Mbappe çoğu zaman Vinicius olmadan daha iyi bir performans sergiliyor. Vinicius için kısa vadede ilk on birde belirsiz bir gelecek görüyorum." Meana, Brezilyalı oyuncu konusunda Real Madrid taraftarı arasında büyük bir bölünme olduğunu da kabul etti.

Real'in planı: Diomande ile Vinicius arasında rekabet yok

Yeni transferin bu dikkat çekici parlak performansına rağmen, iki gazeteci de Real Madrid'in planında Diomande'nin Vinicius'un doğrudan rakibi olarak görülmediği konusunda hemfikir.

Herráez şöyle açıkladı: "Kulübün planı Diomande - Mbappe - Vinicius'tu, Mourinho'nun planını bilmiyorum."

Bunun üzerine Meana daha ayrıntılı bir şekilde açıklama yaptı: "Kulüpten aldığımız bilgi, bunun Diomande, Mbappe ve Vinicius'un Real Madrid'i olduğu yönünde. Diomande oynasa bile onun yerini alabilecek herhangi bir rekabet görmüyorlar. Geri kalanlar (Brahim Díaz, Bernardo Silva, Carlos Espí ve Endrick) ise kadroyu doldurmak için ya da yedek kulübesinde bekleyen oyuncular."

Mourinho'yu en zor karardan kurtaran bir ceza

Alışılmış parlaklığından yoksun olması ve pazar günü Barcelona karşısında oynanacak Clásico'da forma giymesini engelleyecek men cezasıyla birlikte, Mourinho en önemli mücadeleye Brezilyalı yıldızı olmadan çıkmak zorunda kalacak.

"Takım Vini olmadan daha mı iyi?" sorusuna Meana çarpıcı bir açıklıkla şöyle yanıt verdi: "Evet. İyi değil ve senin tam formda insanlara ihtiyacın var."

Hatta bu men cezasının, Vinicius'u kadro dışı bırakma gibi zor bir karar almasını teknik heyete yaşatmaması adına bir hediye gibi geldiğini değerlendirerek şunları söyledi: "Bu zor bir karar ve onun cezalı olması José Mourinho'nun işini kolaylaştırıyor."



