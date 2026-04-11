Madrid'in ateşli hücumu: La Liga, "karanlık odalarda" kararını verdi

İspanyol "AS" gazetesi tarafından "Negreira'ya Saygı" başlığıyla yayınlanan bir köşe yazısında, tanınmış gazeteci Tomás Roncero, İspanyol hakemlik sistemine sert bir saldırı düzenledi ve onu Real Madrid'e karşı "tarihi adaletsizlik" olarak nitelendirdiği uygulamayı sürdürmekle suçladı. Roncero, son Girona maçında yaşananların, "Negreira mirası" olarak adlandırdığı şeyin bir uzantısı olduğunu belirtti.

Makale şu şekildeydi:

"Mallorca'daki yenilginin ardından Madridistaların kalplerine umutsuzluk çökmeye başladı; herkes La Liga şampiyonluğunun ellerinden kaçtığını düşündü."

Bununla birlikte, umut ışığı sönmemişti; "Bernabéu"da Girona'ya karşı alınan galibiyet, "Camp Nou" derbisinde Espanyol'daki "kardeşler"den bir hediye beklerken Barcelona'ya yeniden baskı yapmaya yetmişti, ancak İspanyol futbolu bizi karanlık çağlara geri götürmekten başka bir şey istemiyor gibi görünüyor.

Tartışmalı bir geçmişi anma töreni gibi görünen bir haftada, hakem heyeti, Real Madrid'in on yıllardır kararlarından muzdarip olduğu José María Enríquez Negreira'yı onurlandırmaya karar verdi; ister sahada hakem olarak, ister Hakem Komitesi Başkan Yardımcısı olarak ofisinde, Katalan kulübünden milyonlar alırken.

Kurallara saygı duyan herhangi bir ligde, Barcelona'nın kaderi Juventus'ta olduğu gibi küme düşmek ve şampiyonlukların elinden alınması olurdu, ancak burada, İspanya'da, "miras" hala yaşıyor gibi görünüyor.

Girona maçının 88. dakikasında yaşananlar, insan hatasının sınırlarını aşıyor. Kylian Mbappé'ye verilen penaltı o kadar açıktı ki, küçük bir çocuk bile bunu ayırt edebilirdi.

Saha hakemi "Alberola"nın "Vitor Reis"in vuruşunu görmemesini mazur görebiliriz, peki ya "Las Rozas"ta VAR ekranlarının başında oturan Daniel Jesús Troguello Suárez ne olacak?

Troguello, Mbappé'nin kanadığını gördü, vuruşu soğukkanlılıkla izledi, ancak hiçbir şey yapmamaya karar verdi. Bu ihmalkarlık körlük ya da sağırlık değil, görevini yerine getirmeme yönünde bilinçli bir karardır. Real Madrid'i sevmeyenler bile bu saçmalığa bir açıklama bulamadı ve telefonlarımız şaşkınlık mesajlarıyla doldu.

Bu hakemin (Madrid'in 90'larda şüpheli koşullar altında iki şampiyonluğu kaybettiği şehir olan Tenerife'den gelen) Real Madrid'in hedeflerine düşman olması garip değil; geçen yıl Pamplona'da üç penaltıdan mahrum bıraktı, bugün de görevi tamamlıyor.

Madrid derbisinde "Gerard Martin"ın oyundan atılmasının görmezden gelinmesi ile bugün yaşanan hakemlik katliamlarının göz ardı edilmesi arasında, acı bir şekilde şunu söyleyebiliriz: Lig'i mahvettiler. Mayıs ayındaki "El Clásico" artık bir anlam ifade etmiyor; şampiyonluk sahada belirlenmeden önce ofislerde ve karanlık odalarda karara bağlandı.