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Madrid forması fikrini değiştirmedi: Real'in eski oyuncusu, Mbappe yerine Yamal'ı seçti

Ballon d'Or
Real Madrid
Barcelona
Liverpool
Premier Lig
La Liga
V. Munoz
L. Yamal
K. Mbappe
İspanya
İngiltere
Fransa

Büyük bir çelişki

Liverpool oyuncusu Victor Munoz, Ballon d'Or ödülünü kazanmayı hak eden adaya ilişkin tercihini açıkladı ve oyunu, daha önce Real Madrid ile bağlantılı olmasına ve geçen sezon Kylian Mbappe'nin yanında oynamış olmasına rağmen İspanyol Lamine Yamal'a vereceğini belirtti.

Munoz, "Diario AS" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Oyumu Lamine'ye vereceğim. Milli takımdaki takım arkadaşım ve bunu hak ettiğini düşünüyorum." Munoz, ödülü kazanacak herhangi bir oyuncunun bunu hak edecek olduğunu, ancak özellikle Yamal'ı seçeceğini de sözlerine ekledi.

Kazananının açıklanacağı törenin önümüzdeki 26 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenleneceği ödül için Yamal, Mbappe ve Harry Kane yarışıyor; üç isim arasındaki rekabet giderek kızışıyor.

Munoz'un iki İspanyol kulübüyle de bağlantısı bulunuyor. Çocukluğunda Barcelona akademisinde forma giymiş, ardından Real Madrid ile bir deneyim yaşamıştı. Bu konuda konuşan Munoz, Barcelona'daki deneyiminin kendisine takım oyunu ve kulübe özgü metodoloji hakkında öğrenme fırsatı verdiğini, Real Madrid'in daha doğrudan olan tarzında ise yeteneklerine uygun bir şeyler bulduğunu söyledi.

İki İspanyol kulübünün akademisindeki deneyimlerinden faydalanan Munoz, kariyerine şu anda Liverpool ile devam ediyor ve her iki kulüpte geçirdiği dönem için minnettarlığını dile getiriyor.

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