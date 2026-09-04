Real Madrid ile Real Betis karşılaşmasında, İspanya La Liga'nın dördüncü haftası kapsamında cuma akşamı La Cartuja Stadı'nda oynanan mücadelede, Türk oyuncu Arda Güler'in ilk yarıda sarı kart görmesine rağmen kırmızı kartla oyun dışı kalmaktan kurtulmasının ardından tartışmalı bir hakem kararı yaşandı; Betis oyuncularının itirazları giderek yükselirken José Mourinho da kendini olayın tam ortasında, kenar çizgisinde buldu.

Güler, ilk yarıda sarı kart görmüştü. Ardından 52. dakikada topu kapmaya çalışırken Marc Roca'ya karşı açık bir faul yaptı; bu müdahale, kendisine ikinci sarı kartı ve kırmızıyı getirebilecek nitelikteydi.

Türk oyuncu, faulü yapar yapmaz durumunun ciddiyetini fark etti ve ikinci ihtar alma olasılığının farkında olduğunu göstererek özür diler biçimde elini kaldırdı; ancak hakem Hernández, kart göstermeden oyunu sürdürme kararı aldı.

Bu karar, başta kaptanları Isco olmak üzere Real Betis oyuncularının öfkesine yol açtı; oyuncular, Güler'in neden oyun dışı bırakılmadığına dair hakemden açıklama istedi. Endülüs ekibinin taraftarları da kararı tribünlerden şiddetli itirazlarla karşıladı.

Hemen bir sonraki pozisyonda, Konaté yeniden Fran García'ya karşı faul yaparak bir sarı kart daha gördü; karara sert biçimde itiraz eden Mourinho da işi hakemden kart görmeye kadar götürdü ve Portekizli teknik direktörün ilk 3 haftada sergilediği sükûnetin tam tersi bir tavır ortaya koydu.