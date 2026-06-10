Madrid'den gelen ciddi sızıntılar... 150 milyonluk transfer, Pérez ile Mourinho arasında erken bir çatışmaya yol açıyor

İspanyol basında yer alan bir haber, Real Madrid'in yeni teknik direktörü olması beklenen Portekizli José Mourinho ile ilgili büyük bir sürprizi ortaya çıkardı.

Mourinho, Çarşamba günü eski kulübü Benfica'dan ayrıldı ve Real Madrid'in önümüzdeki saatler içinde onu takımın teknik direktörü olarak atayacağı tahmin ediliyor.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Mourinho'nun Real Madrid'in teknik direktörü olarak resmi olarak atanmamış olmasına rağmen, son saatlerde Florentino Pérez liderliğindeki kulüp yönetimi ile arasında ilk anlaşmazlığın yaşandığını yazdı.

Gazete, bunun nedeninin Real Madrid'in Atlético Madrid'in yıldızı Julián Álvarez'i kadrosuna katmak için yaptığı teklif olduğunu belirtti.

Kral kulübü dün yaptığı resmi açıklamada şunları söyledi: "Real Madrid Futbol Kulübü, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından, Julian Alvarez'in transfer haklarını elde etmek için Atlético Madrid'e 150 milyon euroluk bir teklif sunduğunu duyurdu."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Teklifi inceledikten ve değerlendirdikten sonra, Atlético Madrid, iki kulüp arasındaki iyi ilişkiler çerçevesinde sunulan teklif için Real Madrid'e teşekkür etti, ancak oyuncunun sözleşmesindeki cezai şartı (500 milyon euro) gerekçe göstererek teklifi reddetti."

Gazete, Mourinho'nun Julian Alvarez'ı kadroya katmak istemediğini vurguladı.

Real Madrid'in iddiasına göre, Portekizli teknik direktör kulübün Arjantinli oyuncuya teklifte bulunacağından haberdardı, ancak bunu onaylamadı.

Mourinho'ya yakın kaynaklar ise, onun Julian Alvarez'e yapılan tekliften hiç haberi olmadığını ve Real Madrid'in Atletico Madrid'in teklifi reddettiğini duyuran resmi açıklamayı yayınlayana kadar bunu bilmediğini açıkladı.

Bu kaynaklara göre, Portekizli teknik direktör, kulübün kendisinden habersiz bu adımı atmasından son derece rahatsızdı, özellikle de Julian'ın takıma katılma olasılığından pek de heyecan duymadığı için.