Madrid'deki patlama: Negreira'ya para ödeyenler şansa güvenmiyor... La Liga, Barcelona'ya "özel dikilmiş" gibi!

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen İspanyol "Defensa Central" sitesi, Kraliyet Takımı'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı ile La Liga'daki seviyesi arasındaki büyük farkın sadece teknik veya fiziksel faktörlerle açıklanamayacağını, bunun yerel ligdeki "bariz hakemlik dengesizliği" ile doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

Site, uzun bir raporda şunları söyledi: Avrupa'ya hakim olan ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 şampiyonluk kazanan Real Madrid'in, yerel ligde tuhaf bir durumda olduğunu; Barcelona'nın yıllardır "ayrıcalıklı muamele" gördüğü bir dönemde, dengesiz olarak nitelendirilebilecek bir dizi hakem kararına maruz kaldığını belirtti.

Kırmızı kart kararlarından en çok yararlanan Barcelona

"Defensa Central", rakamların yalan söylemediğine işaret ederek, Barcelona'nın 21. yüzyılda en iyi kırmızı kart dengesine sahip olduğunu açıkladı. Takımın lehine ve aleyhine verilen kırmızı kartlar arasındaki fark (+69) ile La Liga tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir rakam elde edildi.

Buna karşılık, Real Madrid bu sıralamada çok geride yer alıyor. Takımın dengesi sadece (+1) ile sınırlı ve site bunu "iki kulüp arasındaki hakem kararlarındaki eşitsizliğin bariz bir kanıtı" olarak görüyor.

İspanyol hakemliği Avrupa'dakine benzemiyor

Site, iki turnuva arasındaki farkın açık olduğunu belirterek, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde "tarafsız ve profesyonel" bir hakemlik uygulamasına tabi tutulduğunu, İspanya Ligi'nde ise "tek yönde sonuçlanan aynı hataların tekrarlandığını" belirtti.

"Defensa Central", Barcelona'nın Atlético Madrid ile oynadığı son maçı örnek gösterdi. Bu maçta, Gerard Martín'in bir rakibinin ayak bileğine yaptığı tehlikeli müdahaleye rağmen, video yardım sistemi (VAR) devreye girerek oyuncuya verilen kırmızı kartı iptal etmişti.

Negreira davası

Site, İspanyol futbol tarihinin "kara dosyası" olarak nitelendirdiği Negreira davasına da değindi. Bu davada Barcelona, eski hakem komitesi başkan yardımcısına para ödediği iddiasıyla suçlanıyor.

Raporda şöyle deniyor: "Real Madrid'de, Negreira'ya yapılan ödemelerin henüz hiçbir sonuç doğurmadığına inanmıyorlar. Milyonlarca avronun sonuçları etkilemediğini bize inandırmaya çalışıyorlar, ancak gerçek yüzlerine tokat gibi çarpıyor: Negreira'ya ödeme yapan kulüp, aynı zamanda en fazla kırmızı kart görme rekoruna sahip kulüp!"

Raporda ayrıca, "Bu sadece utanç verici bir tesadüf mü? Yoksa Madrid'i engellemek ve diğerlerine yol açmak için kurulmuş tam bir sistem mi? Hakem yetkililerine yapılan ödemeler meyvesini vermiş gibi görünüyor ve bizler, İspanya Futbol Federasyonu'nun koridorlarında kaybolmuş gibi görünen adaleti hâlâ bekliyoruz" denildi.