İspanyol sanatçı Ana Mena, 2026 Dünya Kupası'nı İspanya Milli Takımı ile kazanan Barcelona forveti Ferran Torres ile arasında herhangi bir aşk ilişkisi olduğunu kesin bir dille yalanladı ve aralarında bir ilişki olduğunu öne süren haberleri "saçmalık" ve "gülünç" olarak nitelendirdi. Bu gelişme, ikilinin İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nı kazanma kutlamalarında birlikte görülmesinin ardından geldi.

Mena'nın dün pazar günü Adolfo Suárez Madrid-Barajas Havalimanı'na gelişinde yaptığı açıklamalara göre, şarkıcı ilk andan itibaren son günlerde kendisi hakkında söylenen her şeye, özellikle de Barcelona forvetiyle yaşadığı iddia edilen ilişkiye sert çıktı ve orada bulunan gazetecilere şunları söyledi: "Bu saçmalık, Allah aşkına. Gerçekten gülünç bir şey."

7 numaralı forma tartışma yarattı

Basındaki haberler, Mena ile Torres'i, ikilinin İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Cibeles kutlamasında ve ardından İspanya'nın başkentindeki en ünlü gece kulüplerinden birinde yapılan özel bir partide birlikte görülmesinin ardından ilişkilendirmişti. Özellikle Mena'nın, Torres'in İspanya Milli Takımı'nda giydiği numara olan 7 numaralı formayı giymiş olarak görünmesi bu iddiaları güçlendirdi.

Cibeles kutlamasında neden 7 numaralı formayı giydiği sorulduğunda Mena açıkça şu yanıtı verdi: "Şey, bana verdikleri forma buydu, bilmiyorum." Bu sözlerle, söz konusu formayla ortaya çıkmasının yol açtığı spekülasyonları sonlandırmaya çalıştı.

Özel bir şey yok

Oyuncu, İspanya Milli Takımı'nın kutlamasında Barcelona forvetiyle tanıştığını itiraf etmekten çekinmedi, ancak bunun diğer oyuncularla yaşadıklarından farklı olmadığını belirterek şunları söyledi: "Çok fazla insan vardı ve birçoğuyla konuştum." Bu sözlerle, Torres ile karşılaşmasının genel kutlamalar kapsamında geçici bir karşılaşmadan başka bir şey olmadığını açıkça ifade etti.

Oyuncu Óscar Casas'ın eski sevgilisi olan Mena, tüm bu medya gürültüsünden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve kendisi hakkında söylenenlerin "gerçekten gülünç" olduğunu vurgulayarak, İspanyol medyasının son günlerde yol açtığı spekülasyonlara kesin bir son vermeye çalıştı.

Hatırlatmak gerekirse, Ferran Torres, Arjantin'e karşı oynanan finalde uzatmaların ardından (1-0) galibiyeti getiren tek golü atarak İspanya'ya tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandırmasının ardından, İspanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası zaferini kutlamasının yıldızlarından biri olmuştu.