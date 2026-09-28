Madrid'de şok: Trent, Ocak ayında Mourinho cehenneminden kaçmayı düşünüyor!

Trent Alexander-Arnold'un Real Madrid macerası daha başlamadan bitti mi? Sürpriz bir İngiliz raporu, İngiliz sağ bekin Liverpool'dan ayrılmasının üzerinden yalnızca birkaç ay geçmişken Premier Lig'e gürültülü bir dönüş yapmasının kapısını aralıyor.

İngiliz "TeamTalk" sitesi, önümüzdeki ocak ayındaki kış transfer döneminde harekete geçmeye hazırlanan birçok büyük kulübün, 27 yaşındaki Trent Alexander-Arnold'un durumunu yakından takip ettiğini ortaya koydu.

Trent, geçtiğimiz yaz Liverpool'dan Real Madrid'e büyük bir transferle katılmış ve Dani Carvajal'ın halefi olmuştu.

İngiliz oyuncu, Xabi Alonso yönetiminde kariyerine ilk on birde başladı ve Arbeloa döneminde de kadroda yer almayı sürdürdü, ancak gerçekte Santiago Bernabeu'da kendisinden beklenen seviyeye ulaşamadı.

Mourinho, Trent'i kadro dışına itiyor

Jose Mourinho'nun teknik ekibin başına gelmesiyle durum daha da karmaşık bir hal aldı. Real Madrid, görünürde Trent'e alternatif olması için Hollandalı Denzel Dumfries ile anlaşmıştı, ancak işler tamamen tersine döndü ve Dumfries, İngiliz oyuncunun önüne geçerek asıl tercih haline geldi. Trent ise oyuna girmek adına orta saha mevkiinde bile oynamak zorunda kaldı.

Bu dışlanmışlığın gölgesinde "TeamTalk", Premier Lig'in üç devinin Trent'i İngiltere'ye geri getirmeyi ciddi biçimde düşündüğünü belirterek ağır toplu bir sürpriz patlattı.

Site, eski kulübü Liverpool'un yanı sıra Arsenal ve Chelsea'nin, önümüzdeki ocak ayında kadrolarını güçlendirmek için Real Madrid'li oyuncuyu olası bir hedef olarak gördüğünü açıkladı.

Mesele ilgiyle sınırlı kalmadı; söz konusu medya kuruluşu, bu kulüpler ile oyuncunun çevresi arasında dönüş ihtimalini araştırmaya yönelik ilk temasların halihazırda yaşandığını öne sürdü.

Tüm bu spekülasyonlara rağmen aynı rapor, İngiliz sağ bekin şu an için Real Madrid'den ayrılmayı düşünmediğine işaret ediyor. Zira oyuncu, Kraliyet kulübüyle 2031 yılına kadar uzanan uzun soluklu bir sözleşmeyle bağlı ve önümüzdeki aylarda dengeleri değiştirerek Mourinho'yu yeteneklerine ikna etmeyi umuyor.



