Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan'ı yenmesine rağmen Real Madrid'in koridorlarında şüphe fırtınası dinmiyor. Ancak tüm bu gürültünün ortasında, kulübe yakın gazeteci Javier Herraiz soyunma odasındaki en büyük tartışmayı sonlandırmak için ortaya çıktı ve şunu doğruladı: Aurelien Tchouameni ile Fede Valverde arasındaki meşhur anlaşmazlık tamamen sona erdi.

Herraiz, İspanyol "SER Deportivos" radyosuna verdiği çarpıcı bir röportajda, iki orta saha yıldızı arasındaki mevcut ilişkinin niteliğini açıkladı ve geçen sezon aralarında çıkan anlaşmazlığın birlikte oynamamalarının sebebi olduğunu reddetti.

İspanyol gazeteci şunları söyledi: "Kişisel ilişkilerinin niteliğini sordum, bana iyi olduğunu söylediler. Takıma yakın biri, çok sıkı arkadaş olmadıklarını ama anlaşmazlığı kesin olarak geride bıraktıklarını söyledi. Onlar profesyonel ve olgun oyuncular, herhangi bir sorun yaşanmayacak."

Şöyle devam etti: "Bilgi sahibi kaynaklardan anlaşmazlığı çözdüklerini öğrendim ve mevcut durumda alışılmış senaryo bu olmasa da, onları yeniden birlikte oynarken göreceğimizi düşünüyorum."

Herraiz'in açıklamaları, teknik direktör Jose Mourinho'nun konuyla ilgili sorulduğunda söyledikleriyle tamamen örtüştü; Portekizli de kendi adına sayfanın kapandığını doğruladı.

Inter galibiyetinin yansımaları ve Rayo sınavı

Real Madrid, geçtiğimiz salı Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan'a karşı oynadığı son maçının etkilerini hâlâ yaşıyor. Galibiyet elde edilmesine rağmen, İtalyan takımının topa hâkimiyeti Bernabeu taraftarlarından protesto sesleri yükseltti ve takımın performansına dair şüpheler doğurdu.

Herraiz bu konuda şu yorumu yaptı: "Real Madrid hakkında çok fazla tartışma var, ama sonuçta maçı kazandılar. Bazılarının resmettiği gibi bir felaket değildi. Vinicius bile elinden gelenin en iyisini yaptı ve topu 9 kez geri kazandı; belki en iyi formunda değil ve 90 yerine 60 dakika oynaması gerekiyor, ama bu Mourinho'ya ait bir karar."

Takımın önümüzdeki cumartesi Rayo Vallecano karşısında taraftarıyla barışma fırsatı olacak. İşin ilginç yanı, bu kez Mourinho orta sahayı yeniden icat etmek zorunda kalmayacak; Fede Valverde'yi temel bir dayanak olarak, yanında Arda Güler ile yeni transfer Bernardo Silva ikilisinden birini kullanacak. Herraiz, "Takım bunu hissedecek" dedi.

Mourinho'nun tüm bu dosyaları cuma günü düzenleyeceği basın toplantısında açıklaması bekleniyor. Toplantı, spor tesisinin Formula 1 yarışlarına ayrılan "Madring" pistine yakınlığı nedeniyle istisnai olarak Valdebebas'ta değil, Santiago Bernabeu Stadı'nda gerçekleşecek.

Valverde'nin gerçek partneri kim olacak?

Anlaşmazlığın sona erdiğinin doğrulanmasına rağmen, işaretler Tchouameni - Valverde ikilisinin bu sezon temel ikili olmayacağını gösteriyor; bunun nedeni kişisel değil, tamamen teknik.

Herraiz'e göre, Fransız'ın şu anda işgal ettiği mevki daha sonra Bernardo Silva'ya, ardından da şu anda daha ileri bir mevkide oynayan ancak yavaş yavaş geri çekilerek dayanak oyuncuya dönüşmesi beklenen Türk Arda Güler'e geçecek.

Herraiz bu dönüşümü gerekçelendirmek için kulübün iki efsanesini örnek gösterdi: "Bu, çok ileri bir mevkide oynayıp sonra geriye çekilen Luka Modric'te yaşandı; hatta Bayern Münih'ten hücumcu orta saha oyuncusu olarak gelen ve sonunda çift pivottan biri olan Toni Kroos'ta bile."

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Şöyle bitirdi: "İkisi de Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üç kupaya taşıdı. O dönemde bazıları yaşlı oldukları için birlikte oynayamayacaklarını söylüyordu. Aman Tanrım, şu an bunlardan birini isterdim."