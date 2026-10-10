LaLiga'da Rayo Vallecano ile Athletic Club arasında oynanan karşılaşma cumartesi günü resmen tatil edildi. Rayo taraftarları, kulüp başkanı Raúl Martin Presa'ya yönelik hoşnutsuzluklarını çok sayıda kâğıt uçak ve başka cisimleri sahaya atarak gösterdi.

Rayo taraftarları uzun süredir Presa'nın ayrılmasını talep ediyor. Taraftarlar, Madrid'deki Estadio de Vallecas'ın bakımsız hâli de dahil olmak üzere çeşitli konularda yöneticiyi suçluyor.

Stadyum o kadar bakımsızdı ve hâlâ da öyle ki, stadyum lisansı geçici olarak iptal edildi ve Rayo iç saha maçlarını Madrid'e komşu Leganés'te oynamak zorunda kaldı. Rayo taraftarlarının büyük bölümü, Presa'yı protesto etmek için Vallecas'tan Leganés'e uzanan on kilometrelik yolu gitmeyi reddetti.

Cumartesi günü 147 günün ardından nihayet Vallecas'ta yeniden futbol oynanabildi, ancak maç uzun sürmedi. On üçüncü dakikada Rayo taraftarları sahaya kâğıt uçakların yanı sıra top ve sandalye de attı. Bunun üzerine hakem karşılaşmayı on dakika durdurdu.

Presa'ya sürekli küfreden Rayo taraftarlarına stat hoparlöründen, sahaya bir kez daha bir şey atmaları hâlinde maçın kesin olarak tatil edileceği anons edildi. Futbolcular Óscar Valentín ve Isi Palazón, kale arkalarından birindeki taraftar grubuyla, Bukaneros ile konuştu.

Yeniden başladıktan birkaç saniye sonra olaylar tekrar çıktı ve hakem, polisle görüştükten sonra maçı kesin olarak tatil etti. Rayo taraftarları, deplasmandan gelen rakip taraftarlara teşekkür etmeden önce "Presa, defol git!" ve "Presa, orospu çocuğu" şeklinde tezahüratlar yaptı.

Ayrıca, MARCA'nın aktardığına göre çevik kuvvet, bazı Rayo taraftarlarının sahaya girmeye çalışması üzerine müdahale etmek zorunda kaldı. Maçın yeniden oynanıp oynanmayacağı ve ne zaman devam edeceği ise henüz bilinmiyor.



